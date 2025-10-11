Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, привітавши його з успіхом угоди для Близького Сходу. Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці та обговорив можливості посилення ППО.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Дональдом Трампом - привітав з успіхом й угодою для Близького Сходу, поінформував про російські удари по українській енергетиці та можливості посилити ППО, передає УНН.
Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна
Він також поінформував Президента Трампа про російські удари по українській енергетиці.
Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас
Зеленський також наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.
Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!
Додамо
Раніше Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, і ракет ATACMS.
Нагадаємо
Україна отримує позитивні сигнали від США щодо передачі надзвукових крилатих ракет "Томагавк", тривають детальні дискусії. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна вже порушувала це питання раніше, але тоді отримала відмову.