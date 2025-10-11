$41.510.00
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 8368 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 16074 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 11503 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 20127 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 30323 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 41711 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 54519 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10 • 34510 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28757 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО

Київ • УНН

 • 8312 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, привітавши його з успіхом угоди для Близького Сходу. Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці та обговорив можливості посилення ППО.

Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом США Дональдом Трампом - привітав з успіхом й угодою для Близького Сходу, поінформував про російські удари по українській енергетиці та можливості посилити ППО, передає УНН.

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна 

- повідомив Зеленський.

Він також поінформував Президента Трампа про російські удари по українській енергетиці.

Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас 

- додав Президент України.

Зеленський також наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.

Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте! 

- резюмував Президент України.

Додамо

Раніше Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, і ракет ATACMS. 

Нагадаємо

Україна отримує позитивні сигнали від США щодо передачі надзвукових крилатих ракет "Томагавк", тривають детальні дискусії. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна вже порушувала це питання раніше, але тоді отримала відмову.

Антоніна Туманова

