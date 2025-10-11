Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с успехом сделки для Ближнего Востока. Зеленский проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике и обсудил возможности усиления ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом - поздравил с успехом и соглашением для Ближнего Востока, проинформировал о российских ударах по украинской энергетике и возможностях усилить ПВО, передает УНН.
Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война
Он также проинформировал Президента Трампа о российских ударах по украинской энергетике.
Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас
Зеленский также подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.
Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!
Добавим
Ранее Зеленский сообщил, что во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS, и ракет ATACMS.
Напомним
Украина получает положительные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.