Не тільки Tomahawk: Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS

Під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, і ракет ATACMS. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо