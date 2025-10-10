Не тільки Tomahawk: Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом можливість передачі Україні ракет Tomahawk, HIMARS та ATACMS. Зеленський зазначив, що 40-60 ATACMS – це «ніщо» для України.
Під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, і ракет ATACMS. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.
Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо
За його словами, Україна використовує 140–150 найменувань дронів власного виробництва, але 40 або 50 ATACMS - це ніщо.
Нагадаємо
Україна отримує позитивні сигнали від США щодо передачі надзвукових крилатих ракет "Томагавк", тривають детальні дискусії. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна вже порушувала це питання раніше, але тоді отримала відмову.