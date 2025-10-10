Не только Tomahawk: Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS

Во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS, и ракет ATACMS. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами – это ничто