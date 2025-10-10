Не только Tomahawk: Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS

$41.510.10
48.210.07
ukenru
19:08 • 3132 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 11783 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 22603 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 18192 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 17237 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 23363 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 32183 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 35642 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18263 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18823 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.1м/с
93%
746мм
Популярные новости
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 23315 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 20057 просмотра
Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков10 октября, 11:17 • 7688 просмотра
Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн: время отвечать - политолог10 октября, 12:02 • 15881 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго10 октября, 12:07 • 12465 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto15:17 • 22594 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 23359 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 32180 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 35639 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 87158 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 20112 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 23371 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 26709 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 87158 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 36608 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Ручная граната
E-6 Mercury

Не только Tomahawk: Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность передачи Украине ракет Tomahawk, HIMARS и ATACMS. Зеленский отметил, что 40-60 ATACMS – это "ничто" для Украины.

Не только Tomahawk: Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS

Во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS, и ракет ATACMS. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами – это ничто 

- сказал Зеленский.

По его словам, Украина использует 140–150 наименований дронов собственного производства, но 40 или 50 ATACMS - это ничто.

Напомним

Украина получает положительные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.

Павел Башинский

Политика
ATACMS
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
M142 HIMARS