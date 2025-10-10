Не только Tomahawk: Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность передачи Украине ракет Tomahawk, HIMARS и ATACMS. Зеленский отметил, что 40-60 ATACMS – это "ничто" для Украины.
Во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS, и ракет ATACMS. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.
Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами – это ничто
По его словам, Украина использует 140–150 наименований дронов собственного производства, но 40 или 50 ATACMS - это ничто.
Напомним
Украина получает положительные сигналы от США относительно передачи сверхзвуковых крылатых ракет "Томагавк", продолжаются детальные дискуссии. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, но тогда получила отказ.