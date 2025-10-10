$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 28006 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 31353 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 35469 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 57567 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 54456 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27579 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22857 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 45720 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17706 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 220 просмотра

За минувшие сутки, 9 октября, российские оккупанты потеряли 1120 военных и 14 боевых бронированных машин. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 составляют 11205100 человек.

армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 9 октября, потери российских захватчиков составили 1120 военных и 14 боевых бронированных машин. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 1 1205 100 (+1120) человек ликвидировано
    • танков - 11246 (+5)
      • боевых бронированных машин - 23339 (+14)
        • артиллерийских систем - 33547 (+13)
          • РСЗО - 1516 (0)
            • средства ПВО - 1225 (0)
              • самолетов - 427 (0)
                • вертолетов - 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 68547 (+254)
                    • крылатые ракеты - 3841 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 63775 (+70)
                            • специальная техника - 3973 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 9 октября, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Российские захватчики задействовали 1848 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов.

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины