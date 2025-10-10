армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 9 октября, российские оккупанты потеряли 1120 военных и 14 боевых бронированных машин. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 составляют 11205100 человек.
За прошедшие сутки, 9 октября, потери российских захватчиков составили 1120 военных и 14 боевых бронированных машин. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 1 1205 100 (+1120) человек ликвидировано
- танков - 11246 (+5)
- боевых бронированных машин - 23339 (+14)
- артиллерийских систем - 33547 (+13)
- РСЗО - 1516 (0)
- средства ПВО - 1225 (0)
- самолетов - 427 (0)
- вертолетов - 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 68547 (+254)
- крылатые ракеты - 3841 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 63775 (+70)
- специальная техника - 3973 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 9 октября, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Российские захватчики задействовали 1848 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов.
В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-3109.10.25, 23:08 • 2002 просмотра