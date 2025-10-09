На фронті відбулося 199 бойових зіткнень, окупанти застосували 1848 дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 116 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 23 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та в бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки. Досі три боєзіткнення залишаються незавершені.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять штурмових дій у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 197 окупантів, із яких 145 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки та 69 безпілотних літальних апаратів. Також наші воїни уразили шість укриттів для особового складу та два автомобілі противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 28 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще десять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед на позиції наших військ у районі Степового та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів.

російські загарбники втратили 1020 військових та 400 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ