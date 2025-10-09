На фронте произошло 199 боевых столкновений, оккупанты применили 1848 дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 199 боевых столкновений. Оккупанты привлекли для поражения 1848 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1848 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 116 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Долгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки. До сих пор три боестолкновения остаются незавершенными.

На Купянском направлении противник совершил восемь попыток наступления в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодези, Новоселовка и в сторону Ставок. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецькое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоекономическое, Миролюбовка, Новосергеевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и Фили. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 197 оккупантов, из которых 145 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники и 69 беспилотных летательных аппаратов. Также наши воины поразили шесть укрытий для личного состава и два автомобиля противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 28 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороне, Березовое, Нововасильевское, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка. Еще десять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили четыре тщетные попытки штурма позиций наших подразделений.

российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ