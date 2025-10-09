$41.320.03
8 октября, 19:17 • 17288 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 39455 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 28417 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 25301 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 44141 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 50910 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 43487 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 30816 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 27903 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 23548 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 368 просмотра

За минувшие сутки, 8 октября, российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 составляют 1119390 человек.

российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 8 октября, потери российских захватчиков составили 1020 военных и 400 единиц техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1119390(+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11241(+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23325(+1)
        • артиллерийских систем ‒ 33534(+15)
          • РСЗО ‒ 1517(0)
            • средства ПВО ‒ 1225(0)
              • самолетов ‒ 427 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 68293(+328)
                    • крылатые ракеты ‒ 3841 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63705(+55)
                            • специальная техника ‒ 3973 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В сентябре российские войска потеряли 1848 военнослужащих на Новопавловском направлении, из которых 734 похоронены. Наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действовавшая против 110-й ОМБр.

                              С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский08.10.25, 20:30 • 5760 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины