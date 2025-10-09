российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 8 октября, потери российских захватчиков составили 1020 военных и 400 единиц техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1119390(+1020) человек ликвидировано

танков ‒ 11241(+1)

боевых бронированных машин ‒ 23325(+1)

артиллерийских систем ‒ 33534(+15)

РСЗО ‒ 1517(0)

средства ПВО ‒ 1225(0)

самолетов ‒ 427 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 68293(+328)

крылатые ракеты ‒ 3841 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63705(+55)

специальная техника ‒ 3973 (0)

Данные уточняются.

Напомним

В сентябре российские войска потеряли 1848 военнослужащих на Новопавловском направлении, из которых 734 похоронены. Наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действовавшая против 110-й ОМБр.

С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский