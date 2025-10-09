российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 8 октября, российские захватчики потеряли 1020 военных и 400 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 составляют 1119390 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1119390(+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11241(+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23325(+1)
- артиллерийских систем ‒ 33534(+15)
- РСЗО ‒ 1517(0)
- средства ПВО ‒ 1225(0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 68293(+328)
- крылатые ракеты ‒ 3841 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63705(+55)
- специальная техника ‒ 3973 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В сентябре российские войска потеряли 1848 военнослужащих на Новопавловском направлении, из которых 734 похоронены. Наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действовавшая против 110-й ОМБр.
