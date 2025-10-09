Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

У вересні російські війська зазнали суттєвих втрат особового складу на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області. Противник виснажується. Про це інформує з посиланням на Telegram-канал 110-ї Окремої механізованої бригади (ОМБр).

Деталі

Керівництво бригади відзвітувало про ситуацію на ділянці на Новопавлівському напрямку, яку вона захищає.

За підтвердженими розвідувальними даними, у вересні загальні безповоротні втрати підрозділів 5-ї армії РФ становили 1848 військовослужбовців, із них 734 поховані та виключені зі списків військових частин - йдеться у дописі.

У бригаді зазначили, що найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діє безпосередньо проти 110 ОМБр та інших підрозділів:

Управління дивізії - 3 особи;

114-й мотострілецький полк - 411 осіб;

143-й мотострілецький полк - 194 особи;

218-й танковий полк - 168 осіб;

394-й мотострілецький полк - 431 особа;

1171-й зенітно-ракетний полк - 1 особа;

872-й саперний батальйон - 2 особи;

77-й окремий розвідувальний батальйон - 5 осіб.

Разом - 1215 безповоротних втрат лише в межах однієї дивізії - повідомили військові.

Аналітичні висновки

У 100-й ОМБр також зазначили, що 127-ма мотострілецька дивізія є головною ударною силою противника на Новопавлівському напрямку. Саме її підрозділи несуть основні втрати - понад 65% від загальних втрат 5-ї армії.

Найбільше втрат зафіксовано у 114-му та 394-му мотострілецьких полках.

Втрати танкового полку (218-й полк - 168 осіб) свідчать про суттєве ослаблення бронетанкового компонента. Це обмежує можливості противника проводити штурми за участі бронепідтримки - зауважили в бригаді.

Розвідувальні, інженерні та підрозділи протиповітряної оборони також зазнали втрат, що знижує ефективність координації та підготовки наступальних дій.

Загалом, противник демонструє тенденцію до виснаження. Підрозділи 127-ї дивізії втратили значну частину особового складу, що змушує командування поповнювати їх мобілізованими резервами, втрачаючи якість і боєздатність.

"Загалом, противник в особі переважно сил 127-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації - зазнав понад 1200 безповоротних втрат лише за один місяць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 12 тисяч втрат росіян з початку Добропільської контрнаступальної операції, яка стартувала 21 серпня. З них понад 7200 є безповоротними.

