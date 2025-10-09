Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 10332 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 22412 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 18935 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 16531 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31168 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 41827 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35874 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29861 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27069 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22771 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
85%
747мм
Популярнi новини
На Львівщині затримали військового у СЗЧ, який прийшов до магазину з гранатоюPhoto8 жовтня, 15:36 • 5552 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 12808 перегляди
Вибух у столичній багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одна постраждала8 жовтня, 16:34 • 6174 перегляди
Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров’я в "Дії"20:34 • 3340 перегляди
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рфVideo21:37 • 8406 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 31160 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 41820 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 26384 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 35868 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 29298 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 12862 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 31909 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 46332 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 48752 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 99934 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У вересні російські війська втратили 1848 військовослужбовців на Новопавлівському напрямку, з яких 734 поховані. Найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діяла проти 110-ї ОМБр.

Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

У вересні російські війська зазнали суттєвих втрат особового складу на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області. Противник виснажується. Про це інформує з посиланням на Telegram-канал 110-ї Окремої механізованої бригади (ОМБр).

Деталі

Керівництво бригади відзвітувало про ситуацію на ділянці на Новопавлівському напрямку, яку вона захищає.

За підтвердженими розвідувальними даними, у вересні загальні безповоротні втрати підрозділів 5-ї армії РФ становили 1848 військовослужбовців, із них 734 поховані та виключені зі списків військових частин

- йдеться у дописі.

У бригаді зазначили, що найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діє безпосередньо проти 110 ОМБр та інших підрозділів:

  • Управління дивізії - 3 особи;
    • 114-й мотострілецький полк - 411 осіб;
      • 143-й мотострілецький полк - 194 особи;
        • 218-й танковий полк - 168 осіб;
          • 394-й мотострілецький полк - 431 особа;
            • 1171-й зенітно-ракетний полк - 1 особа;
              • 872-й саперний батальйон - 2 особи;
                • 77-й окремий розвідувальний батальйон - 5 осіб.

                  Разом - 1215 безповоротних втрат лише в межах однієї дивізії

                  - повідомили військові.

                  Аналітичні висновки

                  У 100-й ОМБр також зазначили, що 127-ма мотострілецька дивізія є головною ударною силою противника на Новопавлівському напрямку. Саме її підрозділи несуть основні втрати - понад 65% від загальних втрат 5-ї армії.

                  Найбільше втрат зафіксовано у 114-му та 394-му мотострілецьких полках.

                  Втрати танкового полку (218-й полк - 168 осіб) свідчать про суттєве ослаблення бронетанкового компонента. Це обмежує можливості противника проводити штурми за участі бронепідтримки

                  - зауважили в бригаді.

                  Розвідувальні, інженерні та підрозділи протиповітряної оборони також зазнали втрат, що знижує ефективність координації та підготовки наступальних дій.

                  Загалом, противник демонструє тенденцію до виснаження. Підрозділи 127-ї дивізії втратили значну частину особового складу, що змушує командування поповнювати їх мобілізованими резервами, втрачаючи якість і боєздатність.

                  "Загалом, противник в особі переважно сил 127-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації - зазнав понад 1200 безповоротних втрат лише за один місяць", - йдеться у повідомленні.

                  Нагадаємо

                  Президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 12 тисяч втрат росіян з початку Добропільської контрнаступальної операції, яка стартувала 21 серпня. З них понад 7200 є безповоротними.

                  російським солдатам наказали атакувати ЗСУ за будь-яку ціну на Покровському напрямку - керівник СБУ Малюк08.10.25, 13:06 • 2676 переглядiв

                  Віта Зеленецька

                  Війна в Україні
                  Дніпропетровська область
                  Володимир Зеленський
                  Україна