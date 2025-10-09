Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині
Київ • УНН
У вересні російські війська втратили 1848 військовослужбовців на Новопавлівському напрямку, з яких 734 поховані. Найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діяла проти 110-ї ОМБр.
У вересні російські війська зазнали суттєвих втрат особового складу на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області. Противник виснажується. Про це інформує з посиланням на Telegram-канал 110-ї Окремої механізованої бригади (ОМБр).
Деталі
Керівництво бригади відзвітувало про ситуацію на ділянці на Новопавлівському напрямку, яку вона захищає.
За підтвердженими розвідувальними даними, у вересні загальні безповоротні втрати підрозділів 5-ї армії РФ становили 1848 військовослужбовців, із них 734 поховані та виключені зі списків військових частин
У бригаді зазначили, що найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діє безпосередньо проти 110 ОМБр та інших підрозділів:
- Управління дивізії - 3 особи;
- 114-й мотострілецький полк - 411 осіб;
- 143-й мотострілецький полк - 194 особи;
- 218-й танковий полк - 168 осіб;
- 394-й мотострілецький полк - 431 особа;
- 1171-й зенітно-ракетний полк - 1 особа;
- 872-й саперний батальйон - 2 особи;
- 77-й окремий розвідувальний батальйон - 5 осіб.
Разом - 1215 безповоротних втрат лише в межах однієї дивізії
Аналітичні висновки
У 100-й ОМБр також зазначили, що 127-ма мотострілецька дивізія є головною ударною силою противника на Новопавлівському напрямку. Саме її підрозділи несуть основні втрати - понад 65% від загальних втрат 5-ї армії.
Найбільше втрат зафіксовано у 114-му та 394-му мотострілецьких полках.
Втрати танкового полку (218-й полк - 168 осіб) свідчать про суттєве ослаблення бронетанкового компонента. Це обмежує можливості противника проводити штурми за участі бронепідтримки
Розвідувальні, інженерні та підрозділи протиповітряної оборони також зазнали втрат, що знижує ефективність координації та підготовки наступальних дій.
Загалом, противник демонструє тенденцію до виснаження. Підрозділи 127-ї дивізії втратили значну частину особового складу, що змушує командування поповнювати їх мобілізованими резервами, втрачаючи якість і боєздатність.
"Загалом, противник в особі переважно сил 127-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації - зазнав понад 1200 безповоротних втрат лише за один місяць", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про понад 12 тисяч втрат росіян з початку Добропільської контрнаступальної операції, яка стартувала 21 серпня. З них понад 7200 є безповоротними.
