Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине

19:17 • 10327 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 22382 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 18912 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 16508 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 31146 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 41809 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 35857 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29849 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 27057 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22759 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатой 8 октября, 15:36
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности 8 октября, 16:22
Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал 8 октября, 16:34
Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії" 20:34
"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф 21:37
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 31143 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 41806 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 26380 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 35854 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 29294 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Франция
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности 8 октября, 16:22
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории 8 октября, 07:42
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула 7 октября, 11:00
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы 6 октября, 18:42
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба 4 октября, 11:30
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В сентябре российские войска потеряли 1848 военнослужащих на Новопавловском направлении, из которых 734 похоронены. Наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действовавшая против 110-й ОМБр.

Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине

В сентябре российские войска понесли существенные потери личного состава на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. Противник истощается. Об этом информирует со ссылкой на Telegram-канал 110-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Детали

Руководство бригады отчиталось о ситуации на участке на Новопавловском направлении, которую она защищает.

По подтвержденным разведывательным данным, в сентябре общие безвозвратные потери подразделений 5-й армии РФ составили 1848 военнослужащих, из них 734 похоронены и исключены из списков воинских частей

- говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действующая непосредственно против 110 ОМБр и других подразделений:

  • Управление дивизии - 3 человека;
    • 114-й мотострелковый полк - 411 человек;
      • 143-й мотострелковый полк - 194 человека;
        • 218-й танковый полк - 168 человек;
          • 394-й мотострелковый полк - 431 человек;
            • 1171-й зенитно-ракетный полк - 1 человек;
              • 872-й саперный батальон - 2 человека;
                • 77-й отдельный разведывательный батальон - 5 человек.

                  Итого - 1215 безвозвратных потерь только в пределах одной дивизии

                  - сообщили военные.

                  Аналитические выводы

                  В 100-й ОМБр также отметили, что 127-я мотострелковая дивизия является главной ударной силой противника на Новопавловском направлении. Именно ее подразделения несут основные потери - более 65% от общих потерь 5-й армии.

                  Наибольшие потери зафиксированы в 114-м и 394-м мотострелковых полках.

                  Потери танкового полка (218-й полк - 168 человек) свидетельствуют о существенном ослаблении бронетанкового компонента. Это ограничивает возможности противника проводить штурмы с участием бронеподдержки

                  - отметили в бригаде.

                  Разведывательные, инженерные и подразделения противовоздушной обороны также понесли потери, что снижает эффективность координации и подготовки наступательных действий.

                  В целом, противник демонстрирует тенденцию к истощению. Подразделения 127-й дивизии потеряли значительную часть личного состава, что вынуждает командование пополнять их мобилизованными резервами, теряя качество и боеспособность.

                  "В целом, противник в лице преимущественно сил 127-й мотострелковой дивизии Российской Федерации - понес более 1200 безвозвратных потерь только за один месяц", - говорится в сообщении.

                  Напомним

                  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более чем 12 тысячах потерь россиян с начала Добропольской контрнаступательной операции, которая стартовала 21 августа. Из них более 7200 являются безвозвратными.

                  российским солдатам приказали атаковать ВСУ любой ценой на Покровском направлении - руководитель СБУ Малюк08.10.25, 13:06 • 2676 просмотров

                  Вита Зеленецкая

                  Война в Украине
                  Днепропетровская область
                  Владимир Зеленский
                  Украина