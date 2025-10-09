В сентябре российские войска понесли существенные потери личного состава на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. Противник истощается. Об этом информирует со ссылкой на Telegram-канал 110-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Детали

Руководство бригады отчиталось о ситуации на участке на Новопавловском направлении, которую она защищает.

По подтвержденным разведывательным данным, в сентябре общие безвозвратные потери подразделений 5-й армии РФ составили 1848 военнослужащих, из них 734 похоронены и исключены из списков воинских частей - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что наибольшие потери понесла 127-я мотострелковая дивизия, действующая непосредственно против 110 ОМБр и других подразделений:

Управление дивизии - 3 человека;

114-й мотострелковый полк - 411 человек;

143-й мотострелковый полк - 194 человека;

218-й танковый полк - 168 человек;

394-й мотострелковый полк - 431 человек;

1171-й зенитно-ракетный полк - 1 человек;

872-й саперный батальон - 2 человека;

77-й отдельный разведывательный батальон - 5 человек.

Итого - 1215 безвозвратных потерь только в пределах одной дивизии - сообщили военные.

Аналитические выводы

В 100-й ОМБр также отметили, что 127-я мотострелковая дивизия является главной ударной силой противника на Новопавловском направлении. Именно ее подразделения несут основные потери - более 65% от общих потерь 5-й армии.

Наибольшие потери зафиксированы в 114-м и 394-м мотострелковых полках.

Потери танкового полка (218-й полк - 168 человек) свидетельствуют о существенном ослаблении бронетанкового компонента. Это ограничивает возможности противника проводить штурмы с участием бронеподдержки - отметили в бригаде.

Разведывательные, инженерные и подразделения противовоздушной обороны также понесли потери, что снижает эффективность координации и подготовки наступательных действий.

В целом, противник демонстрирует тенденцию к истощению. Подразделения 127-й дивизии потеряли значительную часть личного состава, что вынуждает командование пополнять их мобилизованными резервами, теряя качество и боеспособность.

"В целом, противник в лице преимущественно сил 127-й мотострелковой дивизии Российской Федерации - понес более 1200 безвозвратных потерь только за один месяц", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более чем 12 тысячах потерь россиян с начала Добропольской контрнаступательной операции, которая стартовала 21 августа. Из них более 7200 являются безвозвратными.

