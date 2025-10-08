российским солдатам приказали атаковать ВСУ любой ценой на Покровском направлении - руководитель СБУ Малюк

Служба безопасности Украины демонстрирует значительные успехи в боевых операциях против российских войск и агентурных сетей, сообщил ее руководитель Василий Малюк. Особенно эффективными оказались дальнобойные ракеты-дроны и действия специального подразделения ЦСО "А" на Покровском направлении. Об этом Малюк сообщил во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Подробности

Руководитель СБУ Василий Малюк представил доклад о результатах работы службы, подчеркнув эффективность украинских дальнобойных ударов и уничтожение российских комплексов ПВО.

Василий Малюк доложил о результатах наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ. Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО – написал в Телеграм Зеленский.

Особенно он отметил воинов ЦСО "А", которые активно действуют на Покровском направлении. По словам Малюка, российское командование отдало приказ штурмовать украинские позиции любой ценой, что привело к значительным потерям оккупантов. Только на этом направлении СБУ уничтожает более 100 российских солдат в день. За прошлый месяц подразделение ликвидировало 3028 оккупантов, причем каждая операция подтверждена соответствующими данными.

Кроме того, СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей и реализации операций для ослабления военного потенциала РФ. Малюк поблагодарил всех задействованных воинов и подчеркнул, что служба остается эффективным инструментом защиты Украины.

