російським солдатам наказали атакувати ЗСУ за будь-яку ціну на Покровському напрямку - керівник СБУ Малюк

Служба безпеки України демонструє значні успіхи у бойових операціях проти російських військ та агентурних мереж, повідомив її керівник Василь Малюк. Особливо ефективними виявилися далекобійні ракети-дрони та дії спеціального підрозділу ЦСО "А" на Покровському напрямку. Про це Малюк повідомив під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН.

Деталі

Керівник СБУ Василь Малюк представив доповідь про результати роботи служби, підкресливши ефективність українських далекобійних ударів і знищення російських комплексів ППО.

Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО – написав в Телеграм Зеленський.

Особливо він відзначив воїнів ЦСО "А", які активно діють на Покровському напрямку. За словами Малюка, російське командування віддало наказ штурмувати українські позиції будь-якою ціною, що призвело до значних втрат окупантів. Тільки на цьому напрямку СБУ знищує понад 100 російських солдатів на день. За минулий місяць підрозділ ліквідував 3028 окупантів, причому кожна операція підтверджена відповідними даними.

Крім того, СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж та реалізації операцій для послаблення воєнного потенціалу РФ. Малюк подякував усім задіяним воїнам та підкреслив, що служба залишається ефективним інструментом захисту України.

