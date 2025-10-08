російським солдатам наказали атакувати ЗСУ за будь-яку ціну на Покровському напрямку - керівник СБУ Малюк

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
11:52 • 972 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11818 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14807 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15453 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16042 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19857 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18621 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17256 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61962 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55045 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.3м/с
81%
750мм
Популярнi новини
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 29188 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 32616 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 23791 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 32612 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14364 перегляди
Публікації
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 154 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 974 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 2860 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 11820 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 10417 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14533 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 38957 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 42129 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 93704 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 88462 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Свіфт

російським солдатам наказали атакувати ЗСУ за будь-яку ціну на Покровському напрямку - керівник СБУ Малюк

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Керівник СБУ Василь Малюк доповів Президенту Володимиру Зеленському про успіхи служби. СБУ ефективно використовує далекобійні ракети-дрони та знищує російські комплекси ППО, а підрозділ ЦСО "А" ліквідував 3028 окупантів за місяць.

російським солдатам наказали атакувати ЗСУ за будь-яку ціну на Покровському напрямку - керівник СБУ Малюк

Служба безпеки України демонструє значні успіхи у бойових операціях проти російських військ та агентурних мереж, повідомив її керівник Василь Малюк. Особливо ефективними виявилися далекобійні ракети-дрони та дії спеціального підрозділу ЦСО "А" на Покровському напрямку. Про це Малюк повідомив під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН

Деталі

Керівник СБУ Василь Малюк представив доповідь про результати роботи служби, підкресливши ефективність українських далекобійних ударів і знищення російських комплексів ППО.

Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО 

– написав в Телеграм Зеленський.

Особливо він відзначив воїнів ЦСО "А", які активно діють на Покровському напрямку. За словами Малюка, російське командування віддало наказ штурмувати українські позиції будь-якою ціною, що призвело до значних втрат окупантів. Тільки на цьому напрямку СБУ знищує понад 100 російських солдатів на день. За минулий місяць підрозділ ліквідував 3028 окупантів, причому кожна операція підтверджена відповідними даними.

Крім того, СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж та реалізації операцій для послаблення воєнного потенціалу РФ. Малюк подякував усім задіяним воїнам та підкреслив, що служба залишається ефективним інструментом захисту України.

Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській області04.10.25, 07:16 • 26471 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна