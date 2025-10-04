Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській області
Київ • УНН
У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів росії – "киришінефтеоргсинтез" у місті кириші. Місцеві мешканці повідомляють про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу.
У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів росії – "киришінефтеоргсинтез" у місті кириші (ленінградська область). Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зокрема, місцеві мешканці повідомляють про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу.
У свою чергу губернатор ленінградської області олександр дрозденко підтвердив факт атаки на кириші.
Є спалах у промзоні. Пожежні служби почали гасити
Пізніше він повідомив, що "горіння у промзоні ліквідовано", "екологічна ситуація в нормі".
Довідково
Киришський НПЗ - один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.
Нагадаємо
В середині вересня в росії зазнав ураження завод "Киришинефтеоргсинтез", що розташований у ленінградській області. На НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу.
Новий діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вразили НПЗ в орську - джерела 03.10.25, 14:06 • 3110 переглядiв