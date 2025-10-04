$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 29125 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 47603 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 55989 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 54386 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 33463 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 47937 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33494 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21007 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20752 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16886 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 55964 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 54367 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 47929 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській області

Київ • УНН

 • 15299 перегляди

У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів росії – "киришінефтеоргсинтез" у місті кириші. Місцеві мешканці повідомляють про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу.

Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській області

У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів росії – "киришінефтеоргсинтез" у місті кириші (ленінградська область). Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, місцеві мешканці повідомляють про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу.

У свою чергу губернатор ленінградської області олександр дрозденко підтвердив факт атаки на кириші.

Є спалах у промзоні. Пожежні служби почали гасити

- написав чиновник.

Пізніше він повідомив, що "горіння у промзоні ліквідовано", "екологічна ситуація в нормі".

Довідково

Киришський НПЗ - один з найбільших нафтопереробних заводів в рф. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.

Нагадаємо

В середині вересня в росії зазнав ураження завод "Киришинефтеоргсинтез", що розташований у ленінградській області. На НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу.

Новий діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вразили НПЗ в орську - джерела 03.10.25, 14:06 • 3110 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії