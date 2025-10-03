$41.280.05
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
09:51 • 10889 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
09:02 • 15939 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 13873 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 15512 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 14550 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 14195 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17859 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30638 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52461 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
09:51 • 10911 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
09:02 • 15963 перегляди
Новий діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вразили НПЗ в орську - джерела

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Дрони СБУ влучили в нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Орську, що знаходиться за 1400 км від кордону. Завод виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, його потужність становить 6,6 млн тонн нафти на рік.

Новий діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вразили НПЗ в орську - джерела

Дрони СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу один із провідних НПЗ рф - "Орськнафтооргсинтез" в орську. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті з промовистою назвою Орськ. "Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф

- поінформував співрозмовник УНН.

За даними джерела, на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка26.09.25, 11:31 • 2675 переглядiв

Доповнення

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що у п’ятницю, 3 жовтня, дрони атакували нафтопереробний завод у орську оренбурзькій області рф, за 1400 км від кордону з Україною.

Анна Мурашко

