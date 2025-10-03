Новий діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вразили НПЗ в орську - джерела

Дрони СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу один із провідних НПЗ рф - "Орськнафтооргсинтез" в орську. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті з промовистою назвою Орськ. "Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф - поінформував співрозмовник УНН.

За даними джерела, на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

