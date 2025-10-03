Розташований за 1400 км від України: дрони вразили нафтопереробний завод в орську

У п’ятницю, 3 жовтня, дрони атакували нафтопереробний завод у орську оренбурзькій області рф, за 1 400 км від кордону з Україною. Про це повідомив у Telegram начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За даними відкритих джерел, потужність заводу - близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум.

Мер міста повідомив про небезпеки і закликав містян пройти в укриття. Тим часом в мережі з'явились відео атаки дронів.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон. Окупанти атакували енергетику у двох областях - знешкоджено 17 ракет та 303 безпілотники.