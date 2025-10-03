Розташований за 1400 км від України: дрони вразили нафтопереробний завод в орську
Київ • УНН
3 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод в Оренбурзькій області рф. Атака відбулася за 1400 км від кордону з Україною.
У п’ятницю, 3 жовтня, дрони атакували нафтопереробний завод у орську оренбурзькій області рф, за 1 400 км від кордону з Україною. Про це повідомив у Telegram начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За даними відкритих джерел, потужність заводу - близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум.
Мер міста повідомив про небезпеки і закликав містян пройти в укриття. Тим часом в мережі з'явились відео атаки дронів.
Увага, відео 18+!!!
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон. Окупанти атакували енергетику у двох областях - знешкоджено 17 ракет та 303 безпілотники.