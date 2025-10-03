Расположен в 1400 км от Украины: дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в орске
Киев • УНН
3 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в оренбургской области рф. Атака произошла в 1400 км от границы с Украиной.
В пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в орске оренбургской области рф, в 1400 км от границы с Украиной. Об этом сообщил в Telegram начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Подробности
По данным открытых источников, мощность завода - около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум.
Мэр города сообщил об опасностях и призвал горожан пройти в укрытие. Тем временем в сети появились видео атаки дронов.
Внимание, видео 18+!!!
Напомним
россия ночью запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон. Оккупанты атаковали энергетику в двух областях - обезврежено 17 ракет и 303 беспилотника,