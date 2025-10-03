17 з 35 російських ракет і 303 з 381 дрона знешкоджено за ніч над Україною

$41.220.08
48.370.07
ukenru
08:00 • 942 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 3782 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 5650 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 9016 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 15010 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 29209 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 51819 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42772 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31739 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 30208 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 14984 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 20007 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters3 жовтня, 01:34 • 16160 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto03:34 • 9918 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16076 перегляди
Публікації
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16206 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 38184 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 46340 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 47834 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 59447 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вільям, принц Уельський
Гаррі, герцог Сассекський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 20830 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 64139 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 71889 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 52730 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 55052 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59
Економіст (журнал)

17 з 35 російських ракет і 303 з 381 дрона знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Вночі 3 жовтня росія запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон, знешкоджено 303 безпілотники та 17 ракет. Атаковано енергетику Харківської та Полтавської областей, також постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

17 з 35 російських ракет і 303 з 381 дрона знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон, атакувавши у тому числі енергетику у двох областях, знешкоджено 17 ракет та 303 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 жовтня (із 20.00 2 жовтня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 416 засобів повітряного нападу:

  • 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
    • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
      • 21 крилатої ракети Іскандер-К;
        • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

          Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області

          - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

          Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики03.10.25, 08:27 • 3322 перегляди

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей: 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 12 крилатих ракет Іскандер-К; 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69

          - вказали у Повітряних силах.

          "Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

          рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура03.10.25, 10:29 • 3738 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Війна в Україні
          Електроенергія
          Курськ
          Сумська область
          Київська область
          Харківська область
          Полтавська область
          Одеська область
          Дніпропетровська область
          Повітряні сили Збройних сил України
          Збройні сили України
          Х-59
          Іскандер (ОТРК)
          Україна