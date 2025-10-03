17 з 35 російських ракет і 303 з 381 дрона знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
Вночі 3 жовтня росія запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон, знешкоджено 303 безпілотники та 17 ракет. Атаковано енергетику Харківської та Полтавської областей, також постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.
росія вночі запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон, атакувавши у тому числі енергетику у двох областях, знешкоджено 17 ракет та 303 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 жовтня (із 20.00 2 жовтня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 416 засобів повітряного нападу:
- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 21 крилатої ракети Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей: 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 12 крилатих ракет Іскандер-К; 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69
"Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.
