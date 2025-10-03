$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:29 • 1834 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 3922 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 7588 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 14372 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 28882 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 51631 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42701 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31655 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 30184 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28729 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
17 из 35 российских ракет и 303 из 381 дрона обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Ночью 3 октября россия запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон, обезврежены 303 беспилотника и 17 ракет. Атакована энергетика Харьковской и Полтавской областей, также пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

17 из 35 российских ракет и 303 из 381 дрона обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон, атаковав в том числе энергетику в двух областях, обезврежено 17 ракет и 303 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 октября (с 20.00 2 октября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общей сложности - 416 средств воздушного нападения:

  • 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
    • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
      • 21 крылатая ракета Искандер-К;
        • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

          Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области

          - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

          Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей: 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 12 крылатых ракет Искандер-К; 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69

          - указали в Воздушных силах.

          "Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - говорится в сообщении.

          рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура

          Юлия Шрамко

