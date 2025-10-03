17 из 35 российских ракет и 303 из 381 дрона обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 3 октября россия запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон, обезврежены 303 беспилотника и 17 ракет. Атакована энергетика Харьковской и Полтавской областей, также пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
россия ночью запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон, атаковав в том числе энергетику в двух областях, обезврежено 17 ракет и 303 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 октября (с 20.00 2 октября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общей сложности - 416 средств воздушного нападения:
- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 21 крылатая ракета Искандер-К;
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей: 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 12 крылатых ракет Искандер-К; 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69
"Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - говорится в сообщении.
