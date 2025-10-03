рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
Киев • УНН
Этой ночью российские оккупанты нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики в нескольких областях Украины, в том числе по газотранспортной инфраструктуре. На местах работают спасатели и энергетики, а в Полтаве некоторые школы перешли на онлайн-обучение.
российские оккупанты этой ночью нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Сейчас на местах работают спасатели и энергетики
Дополнение
Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
В Полтаве некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение из-за последствий массированной атаки рф.