рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура

российские оккупанты этой ночью нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Сейчас на местах работают спасатели и энергетики - рассказала Юхимчук.

Дополнение

Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

В Полтаве некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение из-за последствий массированной атаки рф.