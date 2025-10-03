$41.220.08
07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 4036 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 7664 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 14407 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 28914 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 51648 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42716 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31656 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 30184 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28730 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Этой ночью российские оккупанты нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам энергетики в нескольких областях Украины, в том числе по газотранспортной инфраструктуре. На местах работают спасатели и энергетики, а в Полтаве некоторые школы перешли на онлайн-обучение.

рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура

российские оккупанты этой ночью нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Этой ночью враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры. Сейчас на местах работают спасатели и энергетики

- рассказала Юхимчук.

Дополнение

Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

В Полтаве некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение из-за последствий массированной атаки рф.

Анна Мурашко

Война в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Укргаздобыча
Украина
Полтава