У Полтаві після масованої атаки рф деякі школи перейшли на онлайн-навчання
Київ • УНН
Деякі школи Полтави перейшли на онлайн-навчання через наслідки масованої атаки рф, яка пошкодила цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Жодна школа не постраждала, але рух транспорту перекрито через аварію на електромережі.
У Полтаві деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання через наслідки масованої атаки рф. Про це повідомила в.о. міського голови Полтави та секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у п'ятницю у Telegram, передає УНН.
Деталі
"Полтавська громада цілу ніч була під комбінованою атакою росіян! Маємо пошкоджену цивільну інфраструктуру, житлові будинки в різних куточках громади. До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки", - написала Ямщикова.
За її словами, станом на зараз до медичних закладів звернень не було.
Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн навчання
При цьому посадовиця вказала, що "жодна школа Полтавської громади не зазнала пошкоджень, не має перебоїв з електропостачанням".
Окрім того, вона повідомила, що у зв’язку з аварійною ситуацією на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення рух транспорту по бруківці, вулиця Небесної Сотні, повністю перекрито.
Доповнення
В.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв, що Полтавську область цієї ночі масовано атакували російські війська, є влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.