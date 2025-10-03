В Полтаве после массированной атаки РФ некоторые школы перешли на онлайн-обучение
Некоторые школы Полтавы перешли на онлайн-обучение из-за последствий массированной атаки РФ, которая повредила гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Ни одна школа не пострадала, но движение транспорта перекрыто из-за аварии на электросети.
В Полтаве некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение из-за последствий массированной атаки РФ. Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы и секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова в пятницу в Telegram, передает УНН.
Подробности
"Полтавская община всю ночь была под комбинированной атакой россиян! Имеем поврежденную гражданскую инфраструктуру, жилые дома в разных уголках общины. К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия", - написала Ямщикова.
По ее словам, по состоянию на сейчас в медицинские учреждения обращений не было.
При этом чиновница указала, что "ни одна школа Полтавской общины не получила повреждений, не имеет перебоев с электроснабжением".
Кроме того, она сообщила, что в связи с аварийной ситуацией на сети электропитания общественного транспорта и линии наружного освещения движение транспорта по брусчатке, улица Небесной Сотни, полностью перекрыто.
Дополнение
И.о. председателя Полтавской ОВА Владимир Когут сообщал, что Полтавскую область этой ночью массированно атаковали российские войска, есть попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры.