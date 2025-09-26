Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка
Київ • УНН
У Росії за два місяці закрилося 2,6% АЗС, що становить 360 об'єктів. Найбільше постраждали незалежні заправки та Південний федеральний округ, а також тимчасово окупований Крим.
У росії масово закриваються АЗС - їхня кількість за два місяці скоротилася на 2,6%, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Кожна п'ятдесята АЗС у росії перестала продавати бензин. Упродовж двох місяців кількість автозаправних станцій скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6%
Як повідомляється, найбільше постраждали незалежні заправки – їхня кількість зменшилася на 4,1%, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.
"Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10-20 л на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель", - зазначили у розвідці.
Вказано, що "найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні". "У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14%", - сказано у звіті.
"Паливна криза дійшла і до москви, московської та Ленінградської областей. У москві "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах", - зазначили у СЗР України.
Про обмеження на АЗС, як вказано, повідомили також представники бізнесу в московській та Ленінградській областях.
"Найгостріша ситуація спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації півострова сергій аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах росії"", - розповіли у розвідці.
"Дефіцит пального в росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині рф", - наголосили у СЗР України.