Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка

09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів26 вересня, 01:49
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57
Дональд Трамп
Пем Бонді
Гілларі Клінтон
Михайло Поплавський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Австралія
Ізраїль
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
E-6 Mercury

Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 736 перегляди

У Росії за два місяці закрилося 2,6% АЗС, що становить 360 об'єктів. Найбільше постраждали незалежні заправки та Південний федеральний округ, а також тимчасово окупований Крим.

Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка

У росії масово закриваються АЗС - їхня кількість за два місяці скоротилася на 2,6%, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Кожна п'ятдесята АЗС у росії перестала продавати бензин. Упродовж двох місяців кількість автозаправних станцій скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6%

- ідеться у звіті СЗР України.

Як повідомляється, найбільше постраждали незалежні заправки – їхня кількість зменшилася на 4,1%, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.

"Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10-20 л на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель", - зазначили у розвідці.

Вказано, що "найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні". "У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12-14%", - сказано у звіті.

Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка19.09.25, 17:15 • 20094 перегляди

"Паливна криза дійшла і до москви, московської та Ленінградської областей. У москві "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах", - зазначили у СЗР України.

Про обмеження на АЗС, як вказано, повідомили також представники бізнесу в московській та Ленінградській областях.

"Найгостріша ситуація спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації півострова сергій аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах росії"", - розповіли у розвідці.

В окупованому Криму великі проблеми з пальним: заправляють лише за талонами - "АТЕШ"16.09.23, 12:14 • 264069 переглядiв

"Дефіцит пального в росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині рф", - наголосили у СЗР України.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Крим
Севастополь