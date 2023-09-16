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В окупованому Криму великі проблеми з пальним: заправляють лише за талонами - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 264068 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В окупантів у Криму великі проблеми з пальним - ціни ростуть та й заправляють лише за талонами, передає УНН із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

Партизани повідомляють, що проблеми з паливом фіксують у всьому Криму.

"На заправках людям відмовляють продавати солярку та 95 бензин, заправляють лише за талонами.

І ще, для порівняння. По росії ціни на пальне близько 55-56 дерев'яних за літр. Тобто в Криму, де ще продають паливо ціна вища на 15-30%, оскільки є АЗС, де 95 бензин коштує аж 74 рублі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На багатьох заправках в регіонах росії зникають деякі види бензину та дизель, що критично в період жнив. Те, що відбувається в галузі, пов'язують зі збільшенням термінів доставлення нафтопродуктів залізницями через їх перевантаження, а також через санкції, ремонти НПЗ, та самих нафтовиків, яким вигідніше експортувати продукти, ніж продавати своїм громадянам.

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