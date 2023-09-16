В оккупированном Крыму большие проблемы с топливом: заправляют только по талонам - "АТЕШ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. У оккупантов в Крыму большие проблемы с топливом - цены растут и заправляют только по талонам, передает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Детали
Партизаны сообщают, что проблемы с топливом фиксируют по всему Крыму.
"На заправках людям отказывают продавать солярку и 95 бензин, заправляют только по талонам.
И еще, для сравнения. По россии цены на топливо около 55-56 деревянных за литр. То есть в Крыму, где еще продают топливо цена выше на 15-30%, поскольку есть АЗС, где 95 бензин стоит аж 74 рубля", - говорится в сообщении.
Напомним
На многих заправках в регионах россии исчезают некоторые виды бензина и дизель, что критично в период жатвы. Происходящее в отрасли связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам из-за их перегрузки, а также из-за санкций, ремонтов НПЗ, и самих нефтяников, которым выгоднее экспортировать продукты, чем продавать своим гражданам.