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В росії дефіцит палива та рекордне зростання ціни

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На багатьох заправках в регіонах росії зникають деякі види бензину та дизель, що критично в період жнив. Те, що відбувається в галузі, пов'язують зі збільшенням термінів доставлення нафтопродуктів залізницями через їх перевантаження, а також через санкції, ремонти НПЗ, та самих нафтовиків, яким вигідніше експортувати продукти, ніж продавати своїм громадянам, пише УНН з посиланням на ЗМІ. 

Деталі

Дедалі більше регіонів росії почали повідомляти про нестачу палива на АЗС. Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер немає АІ-92 та дизеля. Це пов'язано із затримками доставлення залізницею - потяги з центральної росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше за звичайні терміни, через що в моменті утворюється дефіцит, — кажуть представники бізнесу. І додають, що на окремих АЗС клієнтам спеціально кажуть, що колонка з таким паливом зламана.

Слідом за астраханською, волгоградською областями та калмикією сигнали надходять із саратовської, рязанської та новосибірської областей, а також Криму.

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Наприкінці липня терміни перевезення палива залізницею у росії збільшилися вдвічі. У галузі тоді пояснили, що шляхи залізниці виявилися перевантаженими через необхідність переорієнтації експорту вугілля із західних напрямків на схід. Причиною стали економічні умови, що змінилися. На тлі антиросійських санкцій довелося перебудовувати свої логістичні ланцюжки, а також завантаженість через туристичний сезонний попит і ремонти на НПЗ.

Зросли не тільки терміни постачання, а й ціна на паливо. З травня ціни зросли на 25%. Якщо така тенденція збережеться, це може вплинути на собівартість окремих категорій сільськогосподарської продукції, частка витрат на логістику в яких висока, повідомили в "руспродсоюзі".

Оптова ціна бензину в росії влітку неодноразово била рекорди, пишуть ЗМІ, а зростання роздрібної ціни перевищило темпи інфляції. Аналітики кажуть, що падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів вигіднішим, ніж їх продаж власним громадянам, тому нафтовики намагаються збільшити експортні постачання, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку. 

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