В россии дефицит топлива и рекордный рост цены

Детали

Все больше регионов россии начали сообщать о нехватке топлива на АЗС. В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге - поезда из центральной россии с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — говорят представители бизнеса. И добавляют, что на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Вслед за астраханской, волгоградской областями и калмыкией сигналы поступают из саратовской, рязанской и новосибирской областей, а также Крыма.

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В конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в россии увеличились вдвое. В отрасли тогда объяснили, что пути железной дороги оказались перегруженными из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали изменившиеся экономические условия. На фоне антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки, а также загруженность из-за туристического сезонного спроса и ремонтов на НПЗ.

Выросли не только сроки поставки, а и цена на топливо. С мая цены выросли на 25%. Если такая тенденция сохранится, это может повлиять на себестоимость отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, доля затрат на логистику в которых высока, сообщили в "руспродсоюзе".

Оптовая цена бензина в россии летом неоднократно била рекорды, пишут СМИ, а рост розничной цены превысил темпы инфляции. Аналитики говорят, что падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов более выгодным, чем их продажа собственным гражданам, поэтому нефтяники пытаются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке.

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