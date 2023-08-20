«Флот-примара»: іноземні ЗМІ дослідили приховані перевезення російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сотні кораблів, серед яких багато застарілих, і таки, що не завжди зрозуміло, кому вони належать, допомагають росії перевозити нафту до Китаю та інших країн Азії. Дослідження «тіньового» російського флоту цього місяця опублікували, зокрема, британська Guardian та американська Wall Street Journal, французька Le Monde, передає УНН.
Як повідомляє Guardian, його називають «примарним», «тіньовим» або «темним» флотом росії.
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«Майже 500 суден, багато з яких є старими танкерами з незрозумілими власниками та незрозумілими страховиками, можуть відігравати важливу роль у доставці російської нафти до Китаю та інших портів Азії в обхід цінового обмеження "Групи Семи", покликаного не допустити надходження нафтових доходів в іноземній валюті до рук кремля», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що часто кораблі використовують тактику, покликану приховати своє місцезнаходження або походження нафти, що доставляється з російських портів, яка згодом може бути перероблена в Індії та інших країнах і навіть реекспортована до західних країн зі схвалення кремля.
Таємна тактика включає в себе «прогалини АІС», створені шляхом вимкнення транспондера системи автоматичної ідентифікації судна; пересадки з корабля на корабель у міжнародних водах поза увагою; «зміни прапора» або зміни країни реєстрації судна; та «складні структури власності та управління, що змінюються щомісяця», за словами Мішель Візе Бокманн, старшої аналітикині Lloyd's List Intelligence, яка багато писала про тіньовий флот росії.
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За оцінками Бокмен, майже 12% світового ринку морських перевезень нафти зараз у тіні.
«Якщо ви хочете сховатися в судноплавстві, це дуже, дуже просто», — сказала вона.
Зазначається, що роль темних кораблів стане ще більш важливою після того, як вартість нафти марки Urals перевищить позначку в 60 доларів за барель.
WSJ повідомляє, що особливу стурбованість викликають турецькі компанії, зокрема Beks.
«Вони придбали щонайменше 36 суден, які не застраховані P&I Clubs, привертаючи додаткову увагу до слабкого забезпечення дотримання санкцій Туреччиною щодо росіян», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Міністерство фінансів США публікувало попередження для американських компаній, що вони можуть порушувати санкції, надаючи послуги, пов'язані з експортом російської нафти, що надходить через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) та порти на східному узбережжі Росії.