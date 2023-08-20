«Флот-примара»: іноземні ЗМІ дослідили приховані перевезення російської нафти

Як повідомляє Guardian, його називають «примарним», «тіньовим» або «темним» флотом росії.

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«Майже 500 суден, багато з яких є старими танкерами з незрозумілими власниками та незрозумілими страховиками, можуть відігравати важливу роль у доставці російської нафти до Китаю та інших портів Азії в обхід цінового обмеження "Групи Семи", покликаного не допустити надходження нафтових доходів в іноземній валюті до рук кремля», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що часто кораблі використовують тактику, покликану приховати своє місцезнаходження або походження нафти, що доставляється з російських портів, яка згодом може бути перероблена в Індії та інших країнах і навіть реекспортована до західних країн зі схвалення кремля.

Таємна тактика включає в себе «прогалини АІС», створені шляхом вимкнення транспондера системи автоматичної ідентифікації судна; пересадки з корабля на корабель у міжнародних водах поза увагою; «зміни прапора» або зміни країни реєстрації судна; та «складні структури власності та управління, що змінюються щомісяця», за словами Мішель Візе Бокманн, старшої аналітикині Lloyd's List Intelligence, яка багато писала про тіньовий флот росії.

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За оцінками Бокмен, майже 12% світового ринку морських перевезень нафти зараз у тіні.

«Якщо ви хочете сховатися в судноплавстві, це дуже, дуже просто», — сказала вона.

Зазначається, що роль темних кораблів стане ще більш важливою після того, як вартість нафти марки Urals перевищить позначку в 60 доларів за барель.

WSJ повідомляє, що особливу стурбованість викликають турецькі компанії, зокрема Beks.

«Вони придбали щонайменше 36 суден, які не застраховані P&I Clubs, привертаючи додаткову увагу до слабкого забезпечення дотримання санкцій Туреччиною щодо росіян», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністерство фінансів США публікувало попередження для американських компаній, що вони можуть порушувати санкції, надаючи послуги, пов'язані з експортом російської нафти, що надходить через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) та порти на східному узбережжі Росії.