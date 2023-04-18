В США предупредили, что россия пытается обойти потолок цен на нефть

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"Управлению по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) известно о том, что ESPO (марка российской нефти из Сибири – ред.) и другая нефть, экспортируемая через тихоокеанские порты в российской федерации, такие как Козьмино, могут торговаться выше потолка цен и, возможно, использовать услуги, предоставляемые лицами из США", - говорится в заявлении.

Детали

Минфин США отметил, что американские поставщики услуг могут не знать, что они предоставляют покрытые услуги, связанные с российской нефтью, закупленной выше потолка цен в размере 60 долларов за баррель, поскольку экспортеры могли предоставить "неполную или фальшивую документацию или применить другие методы заблуждения" .

В частности, пояснили в OFAC, некоторые танкеры могут манипулировать своими системами автоматической идентификации (AIS), практикой, известной как "спуфинг", чтобы скрыть тот факт, что они заходили в порт Козьмино или другие порты на восточном побережье рф.

"Например, основные данные отслеживания судна могут показывать танкер в одном месте, но более сложные отчеты морских разведывательных служб могут показывать, что судно зашло в порт Козьмино или другой восточный порт рф. "Спуфинг" также может использоваться для маскировки межкорабельных перегрузок, осуществляемых, чтобы скрыть происхождение российской нефти", - предупреждает Минфин.

OFAC требует от американских компаний проводить полную проверку сопровождающей документации для того, чтобы убедиться, что экспортируемая из россии нефть приобретена по цене ниже 60 долларов за баррель. Управление подчеркнуло, что лица и компании, уличенные в сознательном нарушении санкций, могут "стать объектом уголовного и гражданского преследования".

Напомним

Лидеры стран G7 17 апреля приняли решение сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.