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Лідери G7 збережуть стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – Reuters

Лідери G7 збережуть стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – Reuters

Київ • УНН

 • 577220 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Лідери країн “Великої сімки” (G7) ухвалили рішення зберегти верхню межу цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає УНН.

Цитата

“Лідери “Великої сімки” та Австралія ухвалили рішення зберегти обмеження ціни в 60 доларів, встановленої в грудні, з метою зменшити здатність москви фінансувати свою війну в Україні”, – заявило джерело Reuters на умовах анонімності.

Деталі

“Велика сімка” також активізує зусилля по боротьбі з ухиленням від цінової межі і санкцій, накладених на росію, включаючи використання обманних методів для отримання доступу до страхування та інших коаліційних послуг для нафти, що торгується понад встановлену межу.

Межа цін на нафту забороняє компаніям G7 і Європейського союзу надавати транспортні, страхові та фінансові послуги для російської нафти і нафтопродуктів, якщо вони продаються понад встановлену межу.

“Лідери G7 дійшли висновку, що обмеження цін працює як на обмеження доходів росії, так і на підтримання стабільності енергетичного ринку, але заявили, що продовжать координувати свої дії для забезпечення ефективного моніторингу та правозастосування”, – зазначає Reuters.

Доповнення

4 лютого Європейський Союз погодив дві стелі цін на російські нафтопродукти – одну для нафтопродуктів "преміум-класу", таких як дизельне паливо, гас і бензин, на рівні 100 дол. за барель, а другу - для нафтопродуктів "дисконтного класу", таких як мазут і нафта, на рівні 45 дол. за барель.

Українські Національні Новини

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