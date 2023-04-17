Лидеры G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – Reuters

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“Лидеры “Большой семерки” и Австралия приняли решение сохранить ограничение цены в 60 долларов, установленной в декабре, с целью уменьшить способность москвы финансировать свою войну в Украине”, – заявил источник Reuters на условиях анонимности.

Детали

“Большая семерка” также активизирует усилия по борьбе с уклонением от ценового предела и санкций, наложенных на россию, включая использование обманных методов для получения доступа к страхованию и другим коалиционным услугам для нефти, торгуемой сверх установленного предела.

Предел цен на нефть запрещает компаниям G7 и Европейского союза предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются сверх установленного предела.

“Лидеры G7 пришли к выводу, что ограничение цен работает как на ограничение доходов россии, так и на поддержание стабильности энергетического рынка, но заявили, что продолжат координировать свои действия для обеспечения эффективного мониторинга и правоприменения”, – отмечает Reuters.

Дополнение

4 февраля Европейский Союз согласовал два потолка цен на российские нефтепродукты – один для нефтепродуктов "премиум-класса", таких как дизельное топливо, керосин и бензин, на уровне 100 дол. за баррель и второй для нефтепродуктов "дисконтного класса", таких как мазут и нефть, на уровне 45 дол. за баррель.