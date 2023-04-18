У США попередили, що росія намагається обійти стелю цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало попередження для американських компаній, що вони можуть порушувати санкції, надаючи послуги, пов'язані з експортом російської нафти, що надходить через нафтопровід Східно-Сибірський Тихий океан (ESPO) і порти на східному узбережжі рф, передає УНН.
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"Управлінню з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) відомо про те, що ESPO (марка російської нафти з Сибіру - ред.) та інша нафта, що експортується через тихоокеанські порти в російській федерації, такі як Козьміно, можуть торгуватися вище стелі цін та, можливо, використовувати послуги, що надаються особами США", - йдеться в заяві.
Деталі
Мінфін США зауважив, що американські постачальники послуг можуть не знати, що вони надають покриті послуги, пов’язані з російською нафтою, закупленою вище стелі цін у 60 доларів за барель, оскільки експортери могли надати "неповну або фальшиву документацію або застосувати інші методи омани".
Зокрема, пояснили в OFAC, деякі танкери можуть маніпулювати своїми системами автоматичної ідентифікації (AIS), практикою, відомою як "спуфінг", щоб приховати той факт, що вони заходили в порт Козьміно або інші порти на східному узбережжі рф.
"Наприклад, основні дані відстеження судна можуть показувати танкер в одному місці, але складніші звіти морських розвідувальних служб можуть показувати, що судно зайшло в порт Козьміно або інший східний порт рф. "Спуфінг" також може використовуватися для маскування міжкорабельних перевантажень, які здійснюються, щоб приховати походження російської нафти", - попереджає Мінфін.
OFAC вимагає від американських компаній проводити повну перевірку супроводжуючої документації для того, щоб переконатися, що нафту, що експортується з росії, придбано за ціною, нижчою за 60 доларів за барель. Управління наголосило, що особи та компанії, викриті у свідомому порушенні санкцій, можуть "стати об'єктом кримінального та цивільного переслідування".
Нагадаємо
Лідери країн G7 17 квітня ухвалили рішення зберегти стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.