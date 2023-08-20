«Флот-призрак»: иностранные СМИ исследовали скрытые перевозки российской нефти

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотни кораблей, среди которых много устаревших, и не всегда понятно, кому принадлежащих, помогают россии перевозить нефть в Китай и другие страны Азии. Исcледования «теневого» российского флота в этом месяце опубликовали, в частности британская Guardian и американская Wall Street Journal, французская Le Monde, передает УНН.

Как сообщает Guardian, его называют «призрачным», «теневым» или «темным» флотом россии.

Цитата

«Почти 500 судов, многие из которых представляют собой старые танкеры с неясными владельцами и неясными страховщиками, могут играть важную роль в доставке российской нефти в Китай и другие порты Азии в обход ценового предела "Групи Семи", призванного не допустить поступления нефтяных доходов в иностранной валюте в руки кремля», - говориться в сообщении.

Отмечается, что часто корабли используют тактику, призванную скрыть свое местонахождение или происхождение нефти, доставляемой из российских портов, которая впоследствии может быть переработана в Индии и других странах и даже реэкспортирована в западные страны с одобрения кремля.

Тайная тактика включает в себя «пробелы АИС», созданные путем отключения транспондера системы автоматической идентификации судна; пересадки с корабля на корабль в международных водах вне поля зрения; «смени флага» или изменения страны регистрации судна; и «сложные структуры собственности и управления, которые меняются каждый месяц», по словам Мишель Визе Бокманн, старшего аналитика Lloyd's List Intelligence, которая много писала о теневом флоте России.

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По оценкам Бокмен, почти 12% мирового рынка морских перевозок нефти сейчас в тени

«Если вы хотите спрятаться в судоходстве, это очень, очень просто», — сказала она.

Отмечается, что роль темных кораблей станет еще более важной после того, как стоимость нефти марки Urals превысит отметку в 60 долларов за баррель.

WSJ сообщает, что особую озабоченность вызывают турецкие компании, в том числе Beks.

«Они приобрели по меньшей мере 36 судов, которые не застрахованы P&I Clubs, привлекая дополнительное внимание к слабому обеспечению соблюдения санкций Турцией в отношении россии», - говориться в сообщении.

Дополнение

Министерство финансов США публиковало предупреждение для американских компаний, что они могут нарушать санкции, предоставляя услуги, связанные с экспортом российской нефти, поступающей через нефтепровод Восточно-Сибирский Тихий океан (ESPO) и порты на восточном побережье россии.

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