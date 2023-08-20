«Флот-призрак»: иностранные СМИ исследовали скрытые перевозки российской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотни кораблей, среди которых много устаревших, и не всегда понятно, кому принадлежащих, помогают россии перевозить нефть в Китай и другие страны Азии. Исcледования «теневого» российского флота в этом месяце опубликовали, в частности британская Guardian и американская Wall Street Journal, французская Le Monde, передает УНН.
Как сообщает Guardian, его называют «призрачным», «теневым» или «темным» флотом россии.
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«Почти 500 судов, многие из которых представляют собой старые танкеры с неясными владельцами и неясными страховщиками, могут играть важную роль в доставке российской нефти в Китай и другие порты Азии в обход ценового предела "Групи Семи", призванного не допустить поступления нефтяных доходов в иностранной валюте в руки кремля», - говориться в сообщении.
Отмечается, что часто корабли используют тактику, призванную скрыть свое местонахождение или происхождение нефти, доставляемой из российских портов, которая впоследствии может быть переработана в Индии и других странах и даже реэкспортирована в западные страны с одобрения кремля.
Тайная тактика включает в себя «пробелы АИС», созданные путем отключения транспондера системы автоматической идентификации судна; пересадки с корабля на корабль в международных водах вне поля зрения; «смени флага» или изменения страны регистрации судна; и «сложные структуры собственности и управления, которые меняются каждый месяц», по словам Мишель Визе Бокманн, старшего аналитика Lloyd's List Intelligence, которая много писала о теневом флоте России.
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По оценкам Бокмен, почти 12% мирового рынка морских перевозок нефти сейчас в тени
«Если вы хотите спрятаться в судоходстве, это очень, очень просто», — сказала она.
Отмечается, что роль темных кораблей станет еще более важной после того, как стоимость нефти марки Urals превысит отметку в 60 долларов за баррель.
WSJ сообщает, что особую озабоченность вызывают турецкие компании, в том числе Beks.
«Они приобрели по меньшей мере 36 судов, которые не застрахованы P&I Clubs, привлекая дополнительное внимание к слабому обеспечению соблюдения санкций Турцией в отношении россии», - говориться в сообщении.
Дополнение
Министерство финансов США публиковало предупреждение для американских компаний, что они могут нарушать санкции, предоставляя услуги, связанные с экспортом российской нефти, поступающей через нефтепровод Восточно-Сибирский Тихий океан (ESPO) и порты на восточном побережье россии.