«Флот-призрак»: иностранные СМИ исследовали скрытые перевозки российской нефти

Как сообщает Guardian, его называют «призрачным», «теневым» или «темным» флотом россии.

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«Почти 500 судов, многие из которых представляют собой старые танкеры с неясными владельцами и неясными страховщиками, могут играть важную роль в доставке российской нефти в Китай и другие порты Азии в обход ценового предела "Групи Семи", призванного не допустить поступления нефтяных доходов в иностранной валюте в руки кремля», - говориться в сообщении.

Отмечается, что часто корабли используют тактику, призванную скрыть свое местонахождение или происхождение нефти, доставляемой из российских портов, которая впоследствии может быть переработана в Индии и других странах и даже реэкспортирована в западные страны с одобрения кремля.

Тайная тактика включает в себя «пробелы АИС», созданные путем отключения транспондера системы автоматической идентификации судна; пересадки с корабля на корабль в международных водах вне поля зрения; «смени флага» или изменения страны регистрации судна; и «сложные структуры собственности и управления, которые меняются каждый месяц», по словам Мишель Визе Бокманн, старшего аналитика Lloyd's List Intelligence, которая много писала о теневом флоте России.

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По оценкам Бокмен, почти 12% мирового рынка морских перевозок нефти сейчас в тени

«Если вы хотите спрятаться в судоходстве, это очень, очень просто», — сказала она.

Отмечается, что роль темных кораблей станет еще более важной после того, как стоимость нефти марки Urals превысит отметку в 60 долларов за баррель.

WSJ сообщает, что особую озабоченность вызывают турецкие компании, в том числе Beks.

«Они приобрели по меньшей мере 36 судов, которые не застрахованы P&I Clubs, привлекая дополнительное внимание к слабому обеспечению соблюдения санкций Турцией в отношении россии», - говориться в сообщении.

Дополнение

Министерство финансов США публиковало предупреждение для американских компаний, что они могут нарушать санкции, предоставляя услуги, связанные с экспортом российской нефти, поступающей через нефтепровод Восточно-Сибирский Тихий океан (ESPO) и порты на восточном побережье россии.