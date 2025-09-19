Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка
Київ • УНН
Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України. Ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.
Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України. Одночасно з цим по всій країні зростає вартість нафтопродуктів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.
Як повідомляють у розвідці, криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у рф із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок.
ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 2684 перегляди
До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях.
Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та "Татнефти". Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5 % штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.
Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ15.09.25, 09:52 • 4579 переглядiв
У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії
Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29.08.25, 05:23 • 12469 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину. Глава держави також відзначив стійкість України у забезпеченні паливом попри російські удари та вшанував пам'ять загиблих працівників нафтогазової промисловості, вручивши нагороди їхнім родинам та іншим працівникам.