Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України. Одночасно з цим по всій країні зростає вартість нафтопродуктів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

Як повідомляють у розвідці, криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у рф із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф

До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях.

Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та "Татнефти". Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5 % штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.

Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ

У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії