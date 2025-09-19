Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 10551 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 9982 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 15651 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43 • 30833 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 31042 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48946 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44122 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64950 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44715 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52425 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
19 вересня, 05:36
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
19 вересня, 07:04
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
08:27
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
10:27
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 10551 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 15651 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48946 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Сергій Марченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
10:18
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
18 вересня, 18:24
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times
TikTok

Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України. Ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідка

Дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів росії, включно з тимчасово окупованими територіями України. Одночасно з цим по всій країні зростає вартість нафтопродуктів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

Як повідомляють у розвідці, криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у рф із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок.

ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ у рф18.09.25, 11:31 • 2684 перегляди

До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях.

Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та "Татнефти". Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5 % штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.

Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ15.09.25, 09:52 • 4579 переглядiв

У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії 

- резюмували в розвідці.

Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29.08.25, 05:23 • 12469 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розраховувала на паливну кризу в Україні, проте зараз сама зіткнулася з дефіцитом бензину. Глава держави також відзначив стійкість України у забезпеченні паливом попри російські удари та вшанував пам'ять загиблих працівників нафтогазової промисловості, вручивши нагороди їхнім родинам та іншим працівникам.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
Китай
Казахстан