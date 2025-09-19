Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка

Дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России, включая временно оккупированные территории Украины. Одновременно с этим по всей стране растет стоимость нефтепродуктов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 17 сентября цена бензина марки "АИ-92" поднялась и превысила 73,2 тыс. рублей за тонну, что стало историческим максимумом.

Как сообщают в разведке, кризис объясняется рядом факторов. Во-первых, со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ с совокупной мощностью 119,2 млн тонн в год. Как следствие – минтопэнерго и нефтекомпании были вынуждены пересмотреть график планового ремонта НПЗ, чтобы увеличить поставки бензина на внутренний рынок.

К дефициту также привел низкий уровень запасов в розничных сетях: из-за высокой учетной ставки и дорогих кредитов региональные операторы АЗС не смогли сформировать резервы, что уже привело к закрытию заправок в Белгородской и Владимирской областях.

Отдельным фактором является искусственное ограничение предложения со стороны крупных госкомпаний – "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Они регулярно откладывают отгрузку законтрактованного топлива, отдавая предпочтение собственным АЗС. Для компаний экономически выгоднее уплатить 5 % штрафа за невыполнение биржевых обязательств, чем отправлять бензин на рынок.

В краткосрочной перспективе, в частности зимой 2025/2026 годов, это приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в РФ, росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая, а также к дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии