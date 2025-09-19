$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 10874 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
12:00 • 10321 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16103 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
08:43 • 31117 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31294 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49226 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44198 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64989 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44737 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52461 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России, включая временно оккупированные территории Украины. Цена бензина марки "АИ-92" поднялась и превысила 73,2 тыс. рублей за тонну, что стало историческим максимумом.

Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка

Дефицит топлива охватил по меньшей мере 20 регионов России, включая временно оккупированные территории Украины. Одновременно с этим по всей стране растет стоимость нефтепродуктов, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 17 сентября цена бензина марки "АИ-92" поднялась и превысила 73,2 тыс. рублей за тонну, что стало историческим максимумом.

Как сообщают в разведке, кризис объясняется рядом факторов. Во-первых, со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ с совокупной мощностью 119,2 млн тонн в год. Как следствие – минтопэнерго и нефтекомпании были вынуждены пересмотреть график планового ремонта НПЗ, чтобы увеличить поставки бензина на внутренний рынок.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в рф18.09.25, 11:31 • 2690 просмотров

К дефициту также привел низкий уровень запасов в розничных сетях: из-за высокой учетной ставки и дорогих кредитов региональные операторы АЗС не смогли сформировать резервы, что уже привело к закрытию заправок в Белгородской и Владимирской областях.

Отдельным фактором является искусственное ограничение предложения со стороны крупных госкомпаний – "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Они регулярно откладывают отгрузку законтрактованного топлива, отдавая предпочтение собственным АЗС. Для компаний экономически выгоднее уплатить 5 % штрафа за невыполнение биржевых обязательств, чем отправлять бензин на рынок.

Нефть продолжает дорожать после ударов по российским НПЗ15.09.25, 09:52 • 4579 просмотров

В краткосрочной перспективе, в частности зимой 2025/2026 годов, это приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в РФ, росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая, а также к дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии 

- резюмировали в разведке.

Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29.08.25, 05:23 • 12469 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала на топливный кризис в Украине, однако сейчас сама столкнулась с дефицитом бензина. Глава государства также отметил устойчивость Украины в обеспечении топливом несмотря на российские удары и почтил память погибших работников нефтегазовой промышленности, вручив награды их семьям и другим работникам.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Беларусь
Служба внешней разведки Украины
Китай
Казахстан