ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в РФ
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ 18 сентября 2025 года. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ, его работа остановлена.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в Волгоградской области РФ, пишет УНН.
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделениями Сил специальных операций поражен Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области РФ
Как указано, Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ.
"По предварительной информации, остановлена работа НПЗ", - говорится в сообщении.
"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага. Силы специальных операций: Всегда за гранью!" - подчеркнули в ССО.
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф16.09.25, 10:46 • 17931 просмотр