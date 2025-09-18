ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в РФ

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ 18 сентября 2025 года. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ, его работа остановлена.

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в Волгоградской области РФ, пишет УНН. В ночь на 18 сентября 2025 года подразделениями Сил специальных операций поражен Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области РФ - сообщили в ССО ВСУ в соцсетях. Как указано, Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ. "По предварительной информации, остановлена работа НПЗ", - говорится в сообщении. "Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага. Силы специальных операций: Всегда за гранью!" - подчеркнули в ССО. Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф