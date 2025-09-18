$41.180.06
Эксклюзив
07:58 • 2340 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 5406 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 29646 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 37299 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 30393 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 29818 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33537 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39984 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41824 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40993 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в РФ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ 18 сентября 2025 года. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ, его работа остановлена.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в РФ

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в Волгоградской области РФ, пишет УНН.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделениями Сил специальных операций поражен Волгоградский НПЗ, что в Волгоградской области РФ

- сообщили в ССО ВСУ в соцсетях.

Как указано, Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в РФ.

"По предварительной информации, остановлена работа НПЗ", - говорится в сообщении.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага. Силы специальных операций: Всегда за гранью!" - подчеркнули в ССО.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф16.09.25, 10:46 • 17931 просмотр

Юлия Шрамко

Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины