07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 16 сентября 2025 года. На объекте зафиксированы взрывы и пожар, результаты уточняются.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в Саратовской области рф, пишет УНН.

В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область рф). В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар

- сообщили в Генштабе.

Результаты поражения, как указано, уточняются.

Отмечается, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д. В общей сложности - более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. "Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф", - указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска топливом, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение командных пунктов оккупантов в Донецкой области16.09.25, 08:34 • 1990 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина