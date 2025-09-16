Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 16 сентября 2025 года. На объекте зафиксированы взрывы и пожар, результаты уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в Саратовской области рф, пишет УНН.
В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область рф). В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар
Результаты поражения, как указано, уточняются.
Отмечается, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д. В общей сложности - более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. "Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф", - указали в Генштабе.
"Силы обороны Украины последовательно осуществляют меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска топливом, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
