Генштаб подтвердил поражение командных пунктов оккупантов в Донецкой области

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 36733 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 48493 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 34816 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 39001 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 38837 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68510 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 41715 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34401 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37687 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
70%
753мм
Популярные новости
Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области15 сентября, 20:35 • 5046 просмотра
курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы15 сентября, 21:30 • 8322 просмотра
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно15 сентября, 21:40 • 6730 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 7928 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 12751 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 16976 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 43199 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 47291 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68512 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 40639 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Нарендра Моди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 30623 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 30927 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 36514 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 42377 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 92288 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Генштаб подтвердил поражение командных пунктов оккупантов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 798 просмотра

ВСУ подтвердили поражение пунктов управления российских войск на временно оккупированной Донетчине 8 сентября. Поражен личный состав противника, в том числе командование, после визита министра обороны РФ.

Генштаб подтвердил поражение командных пунктов оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области 8 сентября, а именно - личного состава противника, в том числе и из числа командования, пишет УНН.

Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования. Напомним, что 8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области

- сообщили в Генштабе, уточняя результаты ударов по пунктам управления российских оккупантов.

По данным Генштаба, силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вс рф. "Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора андрей белоусов. "Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены", - указали в Генштабе.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил рф. Силы обороны Украины продолжают наносить выверенные удары по объектам агрессора, чтобы заставить российскую федерацию прекратить захватническую войну. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Четверть боев на фронте пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба16.09.25, 08:12 • 1250 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины