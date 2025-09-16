Генштаб подтвердил поражение командных пунктов оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
ВСУ подтвердили поражение пунктов управления российских войск на временно оккупированной Донетчине 8 сентября. Поражен личный состав противника, в том числе командование, после визита министра обороны РФ.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области 8 сентября, а именно - личного состава противника, в том числе и из числа командования, пишет УНН.
Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования. Напомним, что 8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области
По данным Генштаба, силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вс рф. "Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении", - говорится в сообщении.
Как отмечается, перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора андрей белоусов. "Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены", - указали в Генштабе.
"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил рф. Силы обороны Украины продолжают наносить выверенные удары по объектам агрессора, чтобы заставить российскую федерацию прекратить захватническую войну. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
