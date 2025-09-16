Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів на Донеччині
Київ • УНН
ЗСУ підтвердили ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня. Уражено особовий склад противника, зокрема командування, після візиту міністра оборони рф.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області 8 вересня, а саме - особового складу противника, зокрема, і з числа командування, пише УНН.
Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування. Нагадаємо, що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області
За даними Генштабу, силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ зс рф. "Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора андрій білоусов. "Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені", - вказали у Генштабі.
"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил рф. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити російську федерацію припинити загарбницьку війну. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
