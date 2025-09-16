Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів на Донеччині

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 вересня, 17:38 • 35849 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 47364 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 34180 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 38357 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 38349 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68008 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41428 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34323 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37635 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60779 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
76%
753мм
Популярнi новини
Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині15 вересня, 20:35 • 4270 перегляди
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи15 вересня, 21:30 • 7496 перегляди
Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо15 вересня, 21:40 • 5994 перегляди
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 7184 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 12365 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 16573 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 42815 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 46844 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68000 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 40358 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 30426 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 30742 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 36360 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 42224 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 92099 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів на Донеччині

Київ • УНН

 • 340 перегляди

ЗСУ підтвердили ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня. Уражено особовий склад противника, зокрема командування, після візиту міністра оборони рф.

Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області 8 вересня, а саме - особового складу противника, зокрема, і з числа командування, пише УНН.

Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування. Нагадаємо, що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області

- повідомили у Генштабі, уточнюючи результати ударів по пунктах управління російських окупантів.

За даними Генштабу, силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ зс рф. "Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора андрій білоусов. "Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені", - вказали у Генштабі.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил рф. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об’єктах агресора, щоб змусити російську федерацію припинити загарбницьку війну. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Чверть боїв на фронті припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу16.09.25, 08:12 • 862 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України