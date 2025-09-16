$41.280.03
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Чверть боїв на фронті припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 208 бойових зіткнень за добу, з яких 54 відбулися на Покровському напрямку. Ворог завдав одного ракетного удару, 69 авіаційних ударів та здійснив 4795 обстрілів.

Чверть боїв на фронті припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Чверть з 208 боїв на фронті минулої доби припала на Покровський напрямок, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 вересня, показавши карту бойових дій, пише УНН.  

Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб16.09.25, 07:39 • 900 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна