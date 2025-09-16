Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб

За добу 15 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 26 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1096430 (+910) осіб ліквідовано

танків ‒ 11184 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23274 (+5)

артилерійських систем ‒ 32810 (+26)

РСЗВ ‒ 1490 (+2)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59719 (+310)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61770 (+72)

спеціальна техніка ‒ 3965 (0)

Дані уточнюються.

