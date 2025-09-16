$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 32176 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 42968 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18 • 31807 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27 • 36045 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 36577 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 66066 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 40514 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34078 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 37468 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60349 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 16 перегляди

За добу 15 вересня російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 становлять 1096430 осіб.

Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб

За добу 15 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 26 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1096430 (+910) осіб ліквідовано 
    • танків ‒ 11184 (0) 
      • бойових броньованих машин ‒ 23274 (+5) 
        • артилерійських систем ‒ 32810 (+26) 
          • РСЗВ ‒ 1490 (+2) 
            • засоби ППО ‒ 1217 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 341 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59719 (+310) 
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61770 (+72) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3965 (0) 

                              Дані уточнюються.

                              Російський нафтопереробний завод зупинив роботу ключової установку після атаки безпілотників - Reuters16.09.25, 07:02 • 798 переглядiв

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
