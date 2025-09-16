Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 15 вересня російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 становлять 1096430 осіб.
За добу 15 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 26 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1096430 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11184 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23274 (+5)
- артилерійських систем ‒ 32810 (+26)
- РСЗВ ‒ 1490 (+2)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59719 (+310)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61770 (+72)
- спеціальна техніка ‒ 3965 (0)
Дані уточнюються.
