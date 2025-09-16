Російський нафтопереробний завод зупинив роботу ключової установку після атаки безпілотників - Reuters

$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 29957 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 40419 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 30622 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 34902 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 35716 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 65179 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 40095 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33981 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37377 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15 вересня, 18:37 • 12546 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 12892 перегляди
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15 вересня, 19:44 • 6974 перегляди
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи15 вересня, 21:30 • 4136 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo22:34 • 10694 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 12980 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 40660 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 44432 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 65179 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 38615 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 29253 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 29599 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 35333 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 41250 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 91052 перегляди
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Російський нафтопереробний завод зупинив роботу ключової установку після атаки безпілотників - Reuters

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Кірішах Ленінградської області РФ. Пошкоджено ключову установку, що забезпечує до 40% потужності підприємства. Завод працюватиме лише на 75% від номінальної потужності.

Російський нафтопереробний завод зупинив роботу ключової установку після атаки безпілотників - Reuters

Один із провідних російських нафтопереробних заводів у місті кіріші ленінградська область був змушений зупинити ключову установку після атаки безпілотників. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Мова йде про підприємство "Киришинефтеоргсинтез" компанії "Сургутнафтогаз", яке забезпечує переробку близько 20 млн тонн нафти на рік. За словами співрозмовників, удар безпілотників спричинив пожежу та пошкодив обладнання, зокрема піч на одному з блоків. Технічне обслуговування може тривати близько місяця.

Завод намагається компенсувати втрати, збільшивши навантаження на інші установки, але працюватиме на рівні лише 75% своєї потужності.

Варто зазначити, що минулого року завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в росії. Він виробляє бензин, дизель, мазут і бітум.

Нагадаємо

У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників, знищено понад 30 БПЛА. 

НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело13.09.25, 19:07 • 7502 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніЕкономіка
Reuters