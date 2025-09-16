Російський нафтопереробний завод зупинив роботу ключової установку після атаки безпілотників - Reuters
Київ • УНН
Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Кірішах Ленінградської області РФ. Пошкоджено ключову установку, що забезпечує до 40% потужності підприємства. Завод працюватиме лише на 75% від номінальної потужності.
Один із провідних російських нафтопереробних заводів у місті кіріші ленінградська область був змушений зупинити ключову установку після атаки безпілотників. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Мова йде про підприємство "Киришинефтеоргсинтез" компанії "Сургутнафтогаз", яке забезпечує переробку близько 20 млн тонн нафти на рік. За словами співрозмовників, удар безпілотників спричинив пожежу та пошкодив обладнання, зокрема піч на одному з блоків. Технічне обслуговування може тривати близько місяця.
Завод намагається компенсувати втрати, збільшивши навантаження на інші установки, але працюватиме на рівні лише 75% своєї потужності.
Варто зазначити, що минулого року завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в росії. Він виробляє бензин, дизель, мазут і бітум.
Нагадаємо
У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників, знищено понад 30 БПЛА.
