НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело
Внаслідок операції ГУР 12 вересня атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі, Башкортостан. Після прильоту дронів пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа, значно пошкоджено вакуумну колону первинної переробки нафти.
12 вересня внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці республіки башкортостан м. Уфі
Як повідомляють джерела в ГУР, після прильоту дронів камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.
Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим - вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.
Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.
У російській Уфі дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод.