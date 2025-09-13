НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 4756 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 12730 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 23804 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 29449 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 43872 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31700 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 47222 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52590 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36573 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35885 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13 вересня, 07:15 • 5022 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 12067 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 11424 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою12:17 • 4594 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13:04 • 4476 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 23804 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 25392 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 27508 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 47221 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 26086 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 1392 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 52591 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 43073 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 90844 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 51547 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Внаслідок операції ГУР 12 вересня атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі, Башкортостан. Після прильоту дронів пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа, значно пошкоджено вакуумну колону первинної переробки нафти.

НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі атакували дрони ГУР, спричинивши потужні вибухи та пожежу - джерело

НПЗ "Башнафта-Новойл" у російській Уфі атаковано внаслідок операції Головного управління розвідки. Про це УНН повідомило джерело у розвідці.

12 вересня внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці республіки башкортостан м. Уфі 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела в ГУР, після прильоту дронів камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Додамо

Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим - вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

Нагадаємо

У російській Уфі дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод. 

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України