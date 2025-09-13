$41.310.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе атаковали дроны ГУР, вызвав мощные взрывы и пожар - источник

Киев • УНН

 • 656 просмотра

В результате операции ГУР 12 сентября атакован НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе, Башкортостан. После прилета дронов прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар, значительно повреждена вакуумная колонна первичной переработки нефти.

НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе атаковали дроны ГУР, вызвав мощные взрывы и пожар - источник

НПЗ "Башнефть-Новойл" в российской Уфе атакован в результате операции Главного управления разведки. Об этом УНН сообщил источник в разведке.

12 сентября в результате операции Главного управления разведки атакован НПЗ "Башнефть-Новойл" в столице республики Башкортостан г. Уфе.

- говорится в сообщении.

Как сообщают источники в ГУР, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Добавим

Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем - взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике ввели режим "угроза БПЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.

Окончательные последствия операции сейчас уточняются.

Напомним

В российской Уфе дрон поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Главное управление разведки Украины