На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 16699 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 25055 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 39527 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 29710 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 44142 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 50290 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36124 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35510 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24518 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рф

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Сьогодні дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод у російській Уфі. Відповідні відео поширюються в мережі, відстань від України понад 1800 км.

Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рф

У російській Уфі дрон сьогодні вразив Новоуфімський нафтопереробний завод. Відповідні відео ширяться мережею, передає УНН.

Уфа. Уражено Ново-Уфіський НПЗ. Понад 1800 км. від України. Оце так діпстрайк 

- йдеться у повідомленні каналу керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Раінше в аеропорті Уфи запроваджували обмеження через дронову небезпеку.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Україна