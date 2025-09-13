Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рф
Київ • УНН
Сьогодні дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод у російській Уфі. Відповідні відео поширюються в мережі, відстань від України понад 1800 км.
У російській Уфі дрон сьогодні вразив Новоуфімський нафтопереробний завод. Відповідні відео ширяться мережею, передає УНН.
Уфа. Уражено Ново-Уфіський НПЗ. Понад 1800 км. від України. Оце так діпстрайк
Раінше в аеропорті Уфи запроваджували обмеження через дронову небезпеку.
