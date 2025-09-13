$41.310.10
Эксклюзив
10:21 • 6456 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 16837 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
12 сентября, 19:25 • 25117 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 39594 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 29752 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 44203 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 50353 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36128 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35515 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24521 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рф

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Сегодня дрон поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. Соответствующие видео распространяются в сети, расстояние от Украины более 1800 км.

Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рф

В российской Уфе дрон сегодня поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод. Соответствующие видео распространяются по сети, передает УНН.

Уфа. Поражен Ново-Уфимский НПЗ. Более 1800 км. от Украины. Вот это дипстрайк 

- говорится в сообщении канала руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Ранее в аэропорту Уфы вводили ограничения из-за дроновой опасности.

Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters13.09.25, 10:50 • 2530 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Украина