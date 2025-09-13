Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рф
Киев • УНН
Сегодня дрон поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. Соответствующие видео распространяются в сети, расстояние от Украины более 1800 км.
Уфа. Поражен Ново-Уфимский НПЗ. Более 1800 км. от Украины. Вот это дипстрайк
Ранее в аэропорту Уфы вводили ограничения из-за дроновой опасности.
