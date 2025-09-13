Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рф

В российской Уфе дрон сегодня поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод. Соответствующие видео распространяются по сети, передает УНН.

Уфа. Поражен Ново-Уфимский НПЗ. Более 1800 км. от Украины. Вот это дипстрайк - говорится в сообщении канала руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Ранее в аэропорту Уфы вводили ограничения из-за дроновой опасности.

Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters