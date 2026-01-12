Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от Bloomberg

Азиатские фондовые рынки открыли торговую неделю в понедельник, 12 января 2026 года, уверенным ростом. Основным драйвером стали позитивные данные по занятости в США и новые рекорды американских индексов. В то же время внимание инвесторов приковано к рынку энергоносителей из-за критической ситуации в Иране. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Позитивные настроения в азиатском регионе сформировались после пятничной сессии в США, где индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись на 0,6%, а технологический Nasdaq 100 прибавил 1%. Фьючерсы на Hang Seng в Гонконге на старте торгов продемонстрировали рост на 0,6%, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. Рынок Японии сегодня закрыт из-за государственного праздника.

Поддержку акциям оказали данные Минтруда США: несмотря на несколько меньшее количество новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 4,4%. Кроме того, Верховный суд США пока не вынес решения относительно законности тарифов Дональда Трампа, что сняло краткосрочную неопределенность для бизнеса.

Нефть и "иранский фактор"

Цены на нефть демонстрируют самый продолжительный недельный рост с лета прошлого года. Основной причиной является эскалация протестов в Иране, где власти ввели интернет-блокаду и усилили репрессии. Рынок закладывает риски свержения режима аятолл, что может радикально изменить геополитическую карту Ближнего Востока и энергетические потоки.

Brent торгуется в районе $62,40–63,30 за баррель.

WTI держится на отметке $58,20–59,10 за баррель.

Мэтт Мейли, стратег Miller Tabak + Co, отмечает, что уровень геополитической напряженности в мире сейчас достиг пиковых значений, которых не наблюдали десятилетиями, несмотря на внешнее спокойствие фондовых рынков.

Ключевые события недели

В понедельник инвесторы ожидают несколько важных событий:

Встреча G7 в Вашингтоне: Министры финансов обсудят вопросы безопасности поставок редкоземельных элементов и попытки уменьшить зависимость от Китая.

Выступления ФРС: Сегодня запланированы речи президентов ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которые могут дать подсказки относительно дальнейшего снижения процентных ставок.

Экономические данные: Южная Корея и Индия готовятся опубликовать отчеты по экспорту и инфляции соответственно.

Криптовалютный рынок демонстрирует незначительную коррекцию: Биткойн торгуется на уровне $90 482, потеряв около 0,2%.

