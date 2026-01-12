$42.990.00
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от Bloomberg

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Азиатские фондовые рынки открыли неделю ростом благодаря позитивным данным о занятости в США. Цены на нефть растут из-за эскалации протестов в Иране.

Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от Bloomberg

Азиатские фондовые рынки открыли торговую неделю в понедельник, 12 января 2026 года, уверенным ростом. Основным драйвером стали позитивные данные по занятости в США и новые рекорды американских индексов. В то же время внимание инвесторов приковано к рынку энергоносителей из-за критической ситуации в Иране. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Позитивные настроения в азиатском регионе сформировались после пятничной сессии в США, где индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись на 0,6%, а технологический Nasdaq 100 прибавил 1%. Фьючерсы на Hang Seng в Гонконге на старте торгов продемонстрировали рост на 0,6%, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. Рынок Японии сегодня закрыт из-за государственного праздника.

Технологический сектор Азии опережает США в глобальной гонке искусственного интеллекта11.01.26, 06:27 • 3676 просмотров

Поддержку акциям оказали данные Минтруда США: несмотря на несколько меньшее количество новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 4,4%. Кроме того, Верховный суд США пока не вынес решения относительно законности тарифов Дональда Трампа, что сняло краткосрочную неопределенность для бизнеса.

Нефть и "иранский фактор"

Цены на нефть демонстрируют самый продолжительный недельный рост с лета прошлого года. Основной причиной является эскалация протестов в Иране, где власти ввели интернет-блокаду и усилили репрессии. Рынок закладывает риски свержения режима аятолл, что может радикально изменить геополитическую карту Ближнего Востока и энергетические потоки.

Brent торгуется в районе $62,40–63,30 за баррель.

WTI держится на отметке $58,20–59,10 за баррель.

Мэтт Мейли, стратег Miller Tabak + Co, отмечает, что уровень геополитической напряженности в мире сейчас достиг пиковых значений, которых не наблюдали десятилетиями, несмотря на внешнее спокойствие фондовых рынков.

Ключевые события недели

В понедельник инвесторы ожидают несколько важных событий:

  • Встреча G7 в Вашингтоне: Министры финансов обсудят вопросы безопасности поставок редкоземельных элементов и попытки уменьшить зависимость от Китая.

    Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года08.01.26, 19:35 • 4122 просмотра

    • Выступления ФРС: Сегодня запланированы речи президентов ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которые могут дать подсказки относительно дальнейшего снижения процентных ставок.
      • Экономические данные: Южная Корея и Индия готовятся опубликовать отчеты по экспорту и инфляции соответственно.
        • Криптовалютный рынок демонстрирует незначительную коррекцию: Биткойн торгуется на уровне $90 482, потеряв около 0,2%.

          Акции Apple на пороге самой длинной серии падений с 1991 года10.01.26, 01:28 • 4302 просмотра

          Степан Гафтко

          ЭкономикаНовости Мира
          Энергетика
          Нефть марки Brent
          Федеральная резервная система
          Биткойн
          Верховный суд Соединенных Штатов
          G7
          Вашингтон
          Дональд Трамп
          Индия
          Гонконг
          Южная Корея
          Китай
          Япония
          Соединённые Штаты
          Иран