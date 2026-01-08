$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 12692 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 17151 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 22089 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 16493 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 14230 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12069 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17282 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13383 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50574 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Компания Google Alphabet впервые за семь лет стала дороже Apple, достигнув $3,88 триллиона рыночной стоимости. Это произошло благодаря инвестициям Google в ИИ и падению акций Apple.

Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года

Компания Google Alphabet впервые за семь лет стала дороже Apple. По итогам торгов 7 января компанию Google оценили примерно в $3,88 триллиона, тогда как Apple — в $3,84 триллиона. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Подробности

Акции Google за день подорожали более чем на 2%, тогда как акции Apple за последние пять дней подешевели более чем на 4%. Эксперты связывают изменение позиций с тем, что Google активно вкладывается в сферу искусственного интеллекта, а Apple отстает.

В 2025 году Google стала одной из самых успешных компаний на американской бирже. В частности, компания представила новый чип для искусственного интеллекта Ironwood, а также обновленную модель ИИ — Gemini 3. В целом за год акции Google выросли на 65% — это лучший результат для компании с 2009 года.

Репортер-расследователь подал в суд на xAI Маска, Google и OpenAI из-за обучения чат-ботов23.12.25, 09:12 • 5154 просмотра

Облачный бизнес — это использование интернет-сервисов для получения ИТ-ресурсов (серверов, программ, хранилищ) вместо покупки и поддержки собственного дорогостоящего оборудования. Это позволяет компаниям работать гибко, оплачивать только использованные ресурсы и масштабироваться по мере необходимости. Google за девять месяцев 2025 года заключил крупных контрактов на сумму более $1 миллиарда — больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Как отмечает издание, Apple тем временем почти не участвует в гонке за искусственным интеллектом, которая началась после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Компания планировала выпустить обновленную версию Siri с искусственным интеллектом еще в 2025 году, но перенесла запуск на 2026 год.

Google запускает новую функцию Gmail: пользователи смогут менять свой адрес электронной почты25.12.25, 17:07 • 3605 просмотров

Ольга Розгон

