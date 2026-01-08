Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года

Компания Google Alphabet впервые за семь лет стала дороже Apple. По итогам торгов 7 января компанию Google оценили примерно в $3,88 триллиона, тогда как Apple — в $3,84 триллиона. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Акции Google за день подорожали более чем на 2%, тогда как акции Apple за последние пять дней подешевели более чем на 4%. Эксперты связывают изменение позиций с тем, что Google активно вкладывается в сферу искусственного интеллекта, а Apple отстает.

В 2025 году Google стала одной из самых успешных компаний на американской бирже. В частности, компания представила новый чип для искусственного интеллекта Ironwood, а также обновленную модель ИИ — Gemini 3. В целом за год акции Google выросли на 65% — это лучший результат для компании с 2009 года.

Облачный бизнес — это использование интернет-сервисов для получения ИТ-ресурсов (серверов, программ, хранилищ) вместо покупки и поддержки собственного дорогостоящего оборудования. Это позволяет компаниям работать гибко, оплачивать только использованные ресурсы и масштабироваться по мере необходимости. Google за девять месяцев 2025 года заключил крупных контрактов на сумму более $1 миллиарда — больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Как отмечает издание, Apple тем временем почти не участвует в гонке за искусственным интеллектом, которая началась после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Компания планировала выпустить обновленную версию Siri с искусственным интеллектом еще в 2025 году, но перенесла запуск на 2026 год.

