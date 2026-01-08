Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року

Компанія Google Alphabet вперше за сім років стала дорожча за Apple. За підсумками торгів 7 січня компанію Google оцінили приблизно в $3,88 трильйона, тоді як Apple — у $3,84 трильйона. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Акції Google за день подорожчали більш ніж на 2%, тоді як акції Apple за останні п’ять днів подешевшали на понад 4%. Експерти пов’язують зміну позицій з тим, що Google активно вкладається у сферу штучного інтелекту, а Apple відстає.

У 2025 році Google стала однією з найуспішніших компаній на американській біржі. Зокрема, компанія представила новий чип для штучного інтелекту Ironwood, а також оновлену модель ШІ — Gemini 3. Загалом за рік акції Google зросли на 65% — це найкращий результат для компанії з 2009 року.

Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

Хмарний бізнес — це використання інтернет-сервісів для отримання ІТ-ресурсів (серверів, програм, сховищ) замість купівлі та підтримки власного дорогого обладнання. Це дозволяє компаніям працювати гнучко, оплачувати лише використані ресурси та масштабуватися за потреби. Google за дев’ять місяців 2025 року уклав великих контрактів на суму понад $1 мільярд — більше, ніж за два попередніх роки разом.

Як зазначає видання Apple тим часом майже не бере участі в перегонах зі штучного інтелекту, які почалися після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія планувала випустити оновлену версію Siri зі штучним інтелектом ще у 2025 році, але перенесла запуск на 2026 рік.

Google запускає нову функцію Gmail: користувачі зможуть змінювати свою адресу електронної пошти