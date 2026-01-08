$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 10480 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 14880 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 19549 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 14932 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13650 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11613 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17014 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13185 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49908 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Компанія Google Alphabet вперше за сім років стала дорожчою за Apple, досягнувши $3,88 трильйона ринкової вартості. Це сталося завдяки інвестиціям Google у ШІ та падінню акцій Apple.

Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року

Компанія Google Alphabet вперше за сім років стала дорожча за Apple. За підсумками торгів 7 січня компанію Google оцінили приблизно в $3,88 трильйона, тоді як Apple — у $3,84 трильйона. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Акції Google за день подорожчали більш ніж на 2%, тоді як акції Apple за останні п’ять днів подешевшали на понад 4%. Експерти пов’язують зміну позицій з тим, що Google активно вкладається у сферу штучного інтелекту, а Apple відстає.

У 2025 році Google стала однією з найуспішніших компаній на американській біржі. Зокрема, компанія представила новий чип для штучного інтелекту Ironwood, а також оновлену модель ШІ — Gemini 3. Загалом за рік акції Google зросли на 65% — це найкращий результат для компанії з 2009 року.

Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів23.12.25, 09:12 • 5154 перегляди

Хмарний бізнес — це використання інтернет-сервісів для отримання ІТ-ресурсів (серверів, програм, сховищ) замість купівлі та підтримки власного дорогого обладнання. Це дозволяє компаніям працювати гнучко, оплачувати лише використані ресурси та масштабуватися за потреби. Google за дев’ять місяців 2025 року уклав великих контрактів на суму понад $1 мільярд — більше, ніж за два попередніх роки разом.

Як зазначає видання Apple тим часом майже не бере участі в перегонах зі штучного інтелекту, які почалися після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія планувала випустити оновлену версію Siri зі штучним інтелектом ще у 2025 році, але перенесла запуск на 2026 рік.

Google запускає нову функцію Gmail: користувачі зможуть змінювати свою адресу електронної пошти25.12.25, 17:07 • 3605 переглядiв

Ольга Розгон

