Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

Репортер-розслідувач, найбільш відомий викриттям шахрайства у стартапі Theranos у Кремнієвій долині, що спеціалізується на аналізі крові, у понеділок подав до суду на компанії Ілона Маска xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms та Perplexity за використання книг, захищених авторським правом, без дозволу для навчання їхніх систем штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Репортер New York Times та автор книги "Погана кров" (Bad Blood) Джон Каррейру подав позов до федерального суду Каліфорнії разом з п'ятьма іншими авторами, звинувативши компанії, що займаються штучним інтелектом, у піратстві їхніх книг та передачі їх у великі мовні моделі (LLM), які живлять чат-боти компаній.

Цей позов є одним із кількох позовів про авторське право, порушених авторами та іншими власниками авторських прав проти технологічних компаній через використання їхньої роботи в навчанні ШІ. Ця справа є першою, у якій xAI згадується як відповідач.

На відміну від інших розглядуваних справ, автори не прагнуть об'єднатися у більшому колективному позові - типі позову, який, за їхніми словами, сприяє відповідачам, дозволяючи їм домовлятися про єдине врегулювання з багатьма позивачами.

"Компанії, що спеціалізуються на правовому полі, не повинні мати змоги так легко гасити тисячі й тисячі високоцінних позовів за вигідними цінами", - йдеться у позові.

У серпні Anthropic досягла першого великого врегулювання у суперечці щодо авторських прав на навчання штучного інтелекту, погодившись виплатити 1,5 мільярда доларів групі авторів, які заявили, що компанія піратськи викрала мільйони книг. У новому позові йдеться, що члени групи в цій справі отримають "крихітну частину (лише 2%) від встановленого законом про авторське право ліміту в 150 000 доларів" за кожну порушену роботу.

Під час листопадового слухання у колективному позові Anthropic окружний суддя США Вільям Алсап розкритикував окрему юридичну фірму, співзасновником якої є Roche, за те, що вона збирала авторів, щоб вони відмовилися від угоди в пошуках "вигіднішої угоди". Roche відмовилася від коментарів у понеділок.

Пізніше на слуханні Каррейру заявив судді, що крадіжка книг для створення штучного інтелекту Anthropic була "первородним гріхом" і що угода не зайшла достатньо далеко.

