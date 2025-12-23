Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 3650 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 18172 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 32737 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 46399 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 32525 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 29770 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 26982 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 24562 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21476 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18625 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
78%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 12046 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 12651 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 11669 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 11779 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 14718 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 46459 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 41462 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 70906 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 92768 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 127652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 13409 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 16164 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 38742 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 36047 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 37709 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Дипломатка
YouTube

Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Репортер-розслідувач Джон Каррейру, відомий викриттям Theranos, подав позов проти xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms та Perplexity. Він звинувачує компанії у використанні захищених авторським правом книг для навчання їхніх систем штучного інтелекту без дозволу.

Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

Репортер-розслідувач, найбільш відомий викриттям шахрайства у стартапі Theranos у Кремнієвій долині, що спеціалізується на аналізі крові, у понеділок подав до суду на компанії Ілона Маска xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms та Perplexity за використання книг, захищених авторським правом, без дозволу для навчання їхніх систем штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Репортер New York Times та автор книги "Погана кров" (Bad Blood) Джон Каррейру подав позов до федерального суду Каліфорнії разом з п'ятьма іншими авторами, звинувативши компанії, що займаються штучним інтелектом, у піратстві їхніх книг та передачі їх у великі мовні моделі (LLM), які живлять чат-боти компаній.

Цей позов є одним із кількох позовів про авторське право, порушених авторами та іншими власниками авторських прав проти технологічних компаній через використання їхньої роботи в навчанні ШІ. Ця справа є першою, у якій xAI згадується як відповідач.

На відміну від інших розглядуваних справ, автори не прагнуть об'єднатися у більшому колективному позові - типі позову, який, за їхніми словами, сприяє відповідачам, дозволяючи їм домовлятися про єдине врегулювання з багатьма позивачами.

"Компанії, що спеціалізуються на правовому полі, не повинні мати змоги так легко гасити тисячі й тисячі високоцінних позовів за вигідними цінами", - йдеться у позові.

У серпні Anthropic досягла першого великого врегулювання у суперечці щодо авторських прав на навчання штучного інтелекту, погодившись виплатити 1,5 мільярда доларів групі авторів, які заявили, що компанія піратськи викрала мільйони книг. У новому позові йдеться, що члени групи в цій справі отримають "крихітну частину (лише 2%) від встановленого законом про авторське право ліміту в 150 000 доларів" за кожну порушену роботу.

Під час листопадового слухання у колективному позові Anthropic окружний суддя США Вільям Алсап розкритикував окрему юридичну фірму, співзасновником якої є Roche, за те, що вона збирала авторів, щоб вони відмовилися від угоди в пошуках "вигіднішої угоди". Roche відмовилася від коментарів у понеділок.

Пізніше на слуханні Каррейру заявив судді, що крадіжка книг для створення штучного інтелекту Anthropic була "первородним гріхом" і що угода не зайшла достатньо далеко.

Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови16.12.25, 09:43 • 3533 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїМультимедіа
Техніка
OpenAI
The New York Times
Каліфорнія
Google