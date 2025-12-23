Репортер-расследователь подал в суд на xAI Маска, Google и OpenAI из-за обучения чат-ботов

Журналист-расследователь, наиболее известный разоблачением мошенничества в стартапе Theranos в Кремниевой долине, специализирующемся на анализе крови, в понедельник подал в суд на компании Илона Маска xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms и Perplexity за использование книг, защищенных авторским правом, без разрешения для обучения их систем искусственного интеллекта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Репортер New York Times и автор книги «Плохая кровь» (Bad Blood) Джон Каррейру подал иск в федеральный суд Калифорнии вместе с пятью другими авторами, обвинив компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в пиратстве их книг и передаче их в большие языковые модели (LLM), которые питают чат-боты компаний.

Этот иск является одним из нескольких исков об авторском праве, возбужденных авторами и другими владельцами авторских прав против технологических компаний из-за использования их работы в обучении ИИ. Это дело является первым, в котором xAI упоминается как ответчик.

В отличие от других рассматриваемых дел, авторы не стремятся объединиться в более крупном коллективном иске — типе иска, который, по их словам, способствует ответчикам, позволяя им договариваться о едином урегулировании со многими истцами.

«Компании, специализирующиеся на правовом поле, не должны иметь возможности так легко гасить тысячи и тысячи высокоценных исков по выгодным ценам», — говорится в иске.

В августе Anthropic достигла первого крупного урегулирования в споре об авторских правах на обучение искусственного интеллекта, согласившись выплатить 1,5 миллиарда долларов группе авторов, которые заявили, что компания пиратски похитила миллионы книг. В новом иске говорится, что члены группы в этом деле получат «крошечную часть (всего 2%) от установленного законом об авторском праве лимита в 150 000 долларов» за каждую нарушенную работу.

Во время ноябрьского слушания по коллективному иску Anthropic окружной судья США Уильям Алсап раскритиковал отдельную юридическую фирму, соучредителем которой является Рош, за то, что она собирала авторов, чтобы они отказались от сделки в поисках «более выгодной сделки». Рош отказалась от комментариев в понедельник.

Позже на слушании Каррейру заявил судье, что кража книг для создания искусственного интеллекта Anthropic была «первородным грехом» и что сделка не зашла достаточно далеко.

Трамп подает в суд на BBC на $10 млрд из-за якобы искажения его речи